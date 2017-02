CARMEN VELA RECHAZA QUE LA AUSENCIA DE MUJERES CIENTÍFICAS SEA UN PROBLEMA DEL PASADO QUE "YA HEMOS SUPERADO"

Etiquetas

- En el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia llama a resolverlo. La secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, advirtió este viernes que "pensamos que el hecho de que no haya más mujeres en la ciencia es un problema del pasado pero desafortunadamente las cifras y los números nos están diciendo que todavía es un tema a resolver".Así lo expuso en un una entrevista a través de Facebook con seguidores del canal DMAX, de Discovery Entertainment. Según un estudio de Naciones Unidas realizado en 14 países, las mujeres tienen una probabilidad del 18%, del 8% y del 2% de terminar una licenciatura, un máster o un doctorado relacionado con la ciencia, respectivamente.Mientras, la probabilidad entre los estudiantes masculinos es del 37%, el 18% y el 6%. Por eso, el 22 de diciembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, a fin de corregir estas desigualdades y procurar su empoderamiento. "Tenemos que celebrar que desde la ONU haya habido la suficiente sensibilidad como para detectar que el nivel de presencia de la mujer y la niña en la ciencia es un problema y, en segundo lugar, que se haya elegido un día para dar visibilidad a una necesidad de la que tenemos que ser todos muy conscientes”, agregó Vela.Como mujer y científica, Vela destacó que "hay muchas mujeres que han hecho mucho por la ciencia en este país" y "hemos de dar las gracias a todas esas mujeres que no tienen nombre pero que han hecho que hoy en día estemos aquí por ellas". Alabó la labor de pioneras como Margarita Salas y de alguien “que ha hecho muchísimo por las mujeres y también por las mujeres en la ciencia como es María Ángeles Durán, personas que siguen peleando y perseverando cuando ya tienen hecho su nombre”.En este sentido, resaltó la importancia de que las administraciones trabajen para fomentar la vocación científica en los niños y las niñas: "Hay un componente sociológico y familiar muy claro, yaque se sigue pensando que las carreras de ciencias y las ingenierías son más masculinas y esto hay que cambiarlo".Apuntó que en las universidades públicas españolas hay solo tres rectoras y solo el 21% de los catedráticos son mujeres. No obstante, se congratuló porque "por primera vez el número de doctores y doctoras en España es el mismo". "Esta base igualitaria que tenemos que seguir promoviendo es un primer paso porque ahí arranca la carrera científica”, concluyó.