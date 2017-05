Amazon aumenta la familia de los tablets: Fire 7 y Fire HD8

Etiquetas

Amazon ha anunciado hoy dos nuevas incorporaciones a la familia de tablets Fire. Se trata de un nuevo Fire 7 y un nuevo Fire HD 8. El tablet más vendido de Amazon es ahora aún mejor: Fire 7 cuenta con un diseño más fino y ligero, una pantalla IPS de 7” mejorada, con colores intensos y texto más nítido, mayor duración de la batería con hasta 8 horas de uso, 8 GB de almacenamiento con posibilidad de ampliar la memoria hasta 2 56 GB adicionales, y una mejor conectividad wifi.

Todas estas prestaciones por solo 54,99€ para los clientes Premium. Por su parte, el nuevo Fire HD 8 ofrece una espectacular pantalla HD de 8” con más de 1 millón de píxeles, procesador Quad-Core de 1,3 GHz, hasta 12 horas de batería y 16 GB de almacenamiento con posibilidad de ampliar la memoria hasta 256 GB adicionales. Todo por solo 89,99€ para los clientes Premium.

Ambos tablets están ya disponibles en pre-venta a partir de hoy. "Sabemos que los clientes esperan más de su tablet: mejor hardware, más funcionalidades, acceso a más contenido… Y no tienen por qué pagar más por todo ello”, afirma Kevin Keith, Director General de Fire Tablets. Nuestro enfoque es ofrecer productos premium a precios no premium. El nuevo Fire 7 es más fino y ligero, incluye una pantalla mejorada y ofrece una mayor duración de la batería y una mejor conectividad wifi, por solo 69,99€. Por sólo 40€ más, el nuevo Fire HD 8 ofrece una espectacular y amplia pantalla HD de 8” con hasta 12 horas de duración de la batería, un rendimiento más rápido y 16GB de almacenamiento. Estamos convencidos de que a los clientes les encantará todo lo que se pueden llevar por este precio”.

Por menos de 70€, el nuevo Fire 7 es más fino y ligero que el de la generación anterior. Con una pantalla IPS mejorada de 7 pulgadas, Fire 7 ofrece un gran contraste y textos más nítidos, haciendo que libros, contenido web y vídeos se vean más vivos, con colores más intensos.

Fire 7 también ofrece un sistema de batería mejorada con duración de hasta 8 horas y una opción de almacenamiento interno de 8 GB o 16 GB, con posibilidad de ampliar la memoria hasta 256 GB adicionales con una tarjeta microSD y disfrutar así de más vídeos, juegos y fotos, incluso offline.

El Fire HD 8 cuenta con una pantalla de alta definición de 1280 x 800 con más de un millón de píxeles que reproduce imágenes claras e intensas. Su capacidad de procesamiento también es más rápida. El dispositivo continúa ofreciendo hasta 12 horas de duración de la batería y 16 GB o 32 GB de almacenamiento interno, con posibilidad de ampliar la memoria interna del tablet hasta 256 GB más con una tarjeta microSD.

Los dos nuevos Fire tablets de Amazon incluyen procesador Quad-Core de 1,3 GHz, más rápido en el cambio y arranque de apps con un funcionamiento fluido de juegos y vídeos y un excelente rendimiento general navegando por la web.

Además poseen una cámara frontal y trasera con la que puedes realizar videollamadas con tus amigos y familiares gracias a la cámara frontal. Gracias a este dispositivo puedes hacer y compartir fotos y guardarlas de forma gratuita e ilimitada en la nube gracias a los dispositivos Fire.

Los nuevos tablet poseen conectividad wifi más rápida— wifi de doble banda, además de funcionalidades exclusivas de Amazon-desde Blue Shade hasta descargas offline de los contenidos de Amazon Prime Video-. Con ellos además se abre el abanico de contenidos internacionales que permiten acceso a películas, series, canciones, eBooks, apps y juegos, con almacenamiento gratuito e ilimitado en la nube para todo el contenido de Amazon.

Contenido premium para toda la familia

Amazon ofrece acceso a películas, series, canciones, libros, apps y juegos, incluyendo las galardonadas series de Amazon Originals como “Transparent”, “The Man in the High Castle” o “Mozart in the Jungle”, entre otros. Los dispositivos Fire ofrecen almacenamiento gratuito e ilimitado en la nube para todo el contenido de Amazon, además funcionalidades exclusivas para los clientes, como Blue Shade, que elimina la luz azul de las pantallas para proporcionar una experiencia de lectura nocturna más cómoda en el tablet.

Máxima portabilidad

Fire 7 y Fire HD 8 ofrecen espectaculares pantallas, hasta 256 GB de almacenamiento adicional a través de una tarjeta microSD y una batería que dura hasta 12 horas, lo que las convierte en la opción perfecta para ver películas, jugar, leer libros, escuchar música y mucho más, ya sea a bordo de un avión o de camino en un viaje con toda la familia. Con la opción de descargar contenido de Amazon Prime Video offline para los miembros de Amazon Premium, los clientes de Amazon nunca tendrán que preocuparse de quedarse sin entretenimiento.

Aún mejor gracias a Amazon Premium

Los usuarios de los tablets Fire que sean miembros de Amazon Premium tienen acceso a películas y series, incluyendo Amazon Originals, como parte de sus beneficios. Además, los miembros de Amazon Premium en España ya disfrutan de entregas ilimitadas en 1 Día en 2 millones de artículos, acceso preferente a las ofertas Flash, almacenamiento ilimitado de fotografías y entrega gratuita de 2 horas en miles de artículos en Madrid y Barcelona a través del servicio Prime Now. Todo por solo 19,95€ al año.

La familia Fire

Los clientes Amazon Premium podrán adquirir el nuevo Fire 7 a un precio especial de 54,99€ hasta el próximo 17 de agosto; para el resto de clientes el Fire 7 cuesta 69,99€. Los miembros de Amazon Premium también podrán comprar el Fire HD 8 por 89,99€ hasta el 17 de agosto; para el resto de clientes el precio es de 109,99€.

Ambos dispositivos comenzarán a enviarse a los clientes a partir del 7 de junio y ya pueden reservarse en www.amazon.es/fire7 y www.amazon.es/firehd8

Las fundas protectoras para el nuevo Fire 7 y Fire HD 8 también están disponibles en múltiples colores y permiten colocar el tablet tanto en vertical como en horizontal. Las fundas para el Fire 7 pueden adquirirse desde 24,99€ y para el Fire HD 8 desde 27,49€.