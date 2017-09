UN CIUDADANO NOMBRA AL CNIC SU HEREDERO UNIVERSAL

Etiquetas

Un ciudadano anónimo ha nombrado al Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) como su ‘heredero universal’, donando así todos sus bienes al CNIC en su testamento. La acción de este anónimo benefactor no es algo muy frecuente en España, aunque sí en los países anglosajones donde hay una mayor tradición de lo que se denomina ‘charity’. En España no es habitual que las personas donen su dinero para proyectos de investigación, aunque muchas veces hay individuos que quieren ayudar y no saben cómo hacerlo. En este caso, informó el CNIC, el benefactor es una persona que a su generosidad añade “un profundo respeto por el trabajo de los científicos españoles”, a los que considera “en la vanguardia de la comunidad científica”, además de una experiencia personal muy cercana al mundo de la salud, habiendo podido comprobar en el día a día de la actividad hospitalaria la necesidad de dotar a la medicina de nuevos avances a través de la investigación y así advertir cómo ambas disciplinas se complementan. En España hay cada vez más personas comprometidas con la ciencia y que, de esta u otra forma, participan económicamente en el fomento de la investigación.