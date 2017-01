Desvelan los detalles del Galaxy S8: dos modelos de pantalla y más caro

Evan Blass (el popular @evleaks que suele desvelar todos los detalles de los nuevos lanzamientos tecnológicos) ha acabado con el secretismo y la emoción de la presentación del nuevo modelo de teléfono de Samsung, el Galaxy S8.

El nuevo teléfono Galaxy S8 se presentará el día 29 de marzo y se lanzará el día 21 de abril. La presentación oficial tendrá lugar en Nueva York y Blass ha mostrado incluso imágenes del frontal del aparato.

El Galaxy S8 llegaría en dos tamaños, uno de 5,8 pulgadas y el de mayor tamaño que llegaría a las 6,2 pulgadas. También será unos 100 euros más caros de media que su antecesor: 800 y 900 euros, respectivamente.

Estas dos pantallas serán QHD Super AMOLED, lo que significa que tendrán una resolución 4K en un panel muy brillante. Lo más interesante es que serán pantallas con bordes curvos, al estilo de los Edge, que parece que será descontinuado e integrado por completo en la gama 'normal'.

