Google Earth detecta un misterioso ¿objeto? en medio de la Antártida

¿Existe realmente alguna probabilidad de que una gigantesca escalera se encuentre en plena Antártida? Una imagen captada por Google Earth ha generado extrañas teorías al respecto.

La imagen de satélite de la Antártida muestra algo así como un extraño objeto, y los creyentes en la vida extraterrestre afirman que podría demostrar que los alienígenas están visitando la Tierra.

La imagen fue publicada en un foro de teorías sobre ovnis y conspiraciones. La ha publicado alguien de manera anónima en el foro Godlike Productions, junto con el siguiente mensaje: "Esta mañana, en la furgoneta de trabajo, estábamos hablando de conspiraciones. Me aburría, así que he explorado Google Earth por un rato, cuando me encontré con algo que parecía una escalera gigante en la Antártida. ¿Alguien tiene una idea de lo que es? ¿Sólo se trata de un fallo de las cámaras de satélite? ¿O es algo más?"

Un usuario ha contestado: "No son escaleras. Son crestas formadas por un peso en forma de dientes de sierra que baja y compacta la nieve". Otros ofrecieron explicaciones más lógicas, como una anomalía con el lente de la cámara o las dunas de nieve.

Algunos dudaron del origen de la imagen, que el cartel afirmaba era de Google Earth, porque el usuario no proporcionó coordenadas.

"¿Qué tal algunas coordenadas?", desafió un forista. "Eso podría estar en cualquier parte", complementó. Sin embargo, un canal de YouTube llamado SecureTeam10encontró las coordenadas de la imagen.

La Antártida ha sido el blanco de muchas teorías de la conspiración recientemente.A principios de esta semana, una imagen de una "cúpula" en su suelo provocó afirmaciones de que hubo una civilización que vivía en el continente congelado.

La imagen, que se dice que es también de Google Earth, mostró una estructura de forma ovalada que se cree que es de 121 metros de ancho.

Algunos afirmaron que la estructura es la "evidencia" de que una civilización humana alguna vez vivió en el Polo Sur, mientras que otros dijeron que puede ser un fenómeno natural.