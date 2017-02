¿Independence Day? Una gigantesca luz verde sobrevuela el cielo en EEUU

Tan solo duró unos segundos. Pero una bola de fuego de color verde brillante -y al parecer con resto de meteorito- sobrevolaba el cielo de Estados Unidos en la madrugada de este lunes. En la zona de Wisconsin fue donde mejor se vio el resplandor verde, que llamó la atención de muchos internautas.

One of our officers caught this on their squad camera at about 1:30 AM today. The meteor lit up the sky and then came into view. pic.twitter.com/rRQazjC9Ro