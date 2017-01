Jeannete Epps será la primera astronauta afroamericana en la Estación Espacial

La astronauta de la NASA Jeannete Epps se convertirá en el primer afroamericano/a que forme parte de la tripulación de la estación espacial cuando sea lanzada en su primer vuelo espacial en mayo de 2018.

Epps pasó siete años como oficial de inteligencia técnica de la CIA antes de ser seleccionada como miembro del cuerpo de astronautas de 2009, informa la NASA.

Previamente, obtuvo una licenciatura en física en 1992 en LeMoyne College en su ciudad natal de Syracuse, Nueva York. Terminó una maestría en ciencias en 1994 y un doctorado en 2000 en ingeniería aeroespacial de la Universidad de Maryland.

