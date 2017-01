Margarita Salas reclama mayor financiación en investigación en España para evitar la salida de jóvenes del país

Etiquetas

La bioquímica y académica, Margarita Salas, ha reclamado mayor financiación para la investigación en España, para evitar, entre otras cuestiones que los jóvenes que "se forman muy bien" salgan del país. De hecho, ha lamentado que mientras la inversión es de poco más del 1,30 por ciento del PIB, a nivel europeo es del 2 por ciento, lo que "nos coloca a la cola de Europa".

"Hay que aumentar la financiación", porque "sino los jóvenes, que son los que más lo están sufriendo, una vez que hacen muy buenas tesis, deben salir fuera, porque aquí no los mantenemos", ha señalado, para a continuación indicar que salir para formarse es bueno, pero "luego hay que crear más puestos y dotar de mayor financiación, para que puedan volver".

Salas, investigadora del Centro de Biología Molecular 'Severo Ochoa' (CSIC-UAM) de Madrid, ha ofrecido la conferencia 'Mujer y ciencia: mi propia experiencia', en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja. La bioquímica y académica ha abierto, así, el ciclo '#ReferentesUR-La sociedad en busca de referentes' que cuenta con el patrocinio de CLH.

En su intervención, ha realizado un recorrido histórico por las mujeres cientifícas, ya que "se conocen pocas, porque antes la mujer científica era muy poco considerada y muy poca valorada" hasta el punto de que "tenían que esconderse y algunas hasta vestirse de hombres para poder entrar en alguna universidad".

No obstante, ha señalado que ha habido varias que si que han sido "referentes" e incluso alguna ha ganado el premio Nobel en Ciencias, aunque "queda mucho camino por andar, porque han sido 16 frente a más de un centenar de hombres".

En el capítulo personal, ha reconocido que al principio "sintió discriminación" al empezar la tesis doctoral, porque "se consideraba que las mujeres no valíamos para hacer investigación", si bien después "al irme a Nueva York con Severo Ochoa para hacer una fase postdoctoral y allí me encontré que era persona, porque me valoraban".

Ahora, Salas ha apuntado que la mujer "está más considerada hoy en día, ya que no se discrimina, y cuando un joven viene a hacer la tesis, no se mira si es hombre o mujer, sino el expediente académico".

Finalmente, ha lanzado una serie de críticas a la "ignorancia" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus ataques a la ciencia, al tiempo que cree que "la sociedad americana ya se ha arrepentido" de su elección.

25 ANIVERSARIO DE LA UR

Por su parte, el rector de la Universidad de La Rioja, Julio Rubio, ha destacado que la conferencia de Salas es el primer "acto oficial de la celebración del 25 aniversario de la creación de la universidad riojana", así como la puesta en marcha de una nueva edición del programa 'Referentes de la sociedad'.

Ésta última iniciativa, ha resaltado el máximo responsable universitario, permite "traer a personalidades que son un modelo para la sociedad, en un momento que todo está lleno de incertidumbres". Ha destacado, finalmente, que Salas reunía algo importante para cualquier universidad como es "la investigación; y ella es una gran investigadora", de ahí "lo oportuno de haber comenzado con Salas".