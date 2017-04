La NASA retransmitirá este miércoles por primera vez en directo en 4K desde la Estación Espacial Internacional

Etiquetas

La NASA, en colaboración con la National Association of Broadcasters (NAB), Amazon Web Services (AWS) y AWS Elemental (la compañía de AWS especializada en servicios de medios), llevará a cabo este miércoles 26 de abril la primera retransmisión 4K en directo desde la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés). La retransmisión se llevará a cabo en el marco del encuentro anual NAB Show a las 19:30 horas (hora española), en Las Vegas y podrá seguirse en el siguiente link: 'https://live.awsevents.com/nasa4k'.

En ella, la astronauta Peggy Whitson --que este lunes 24 de abril ha batido el récord de permanencia de un astronauta de la NASA en el espacio, con 535 días acumulados-- conversará en directo desde la Estación con el CEO y cofundador de AWS Elemental, Sam Blackman, para luego dar paso a 'Reaching for the Stars: Connecting to the Future with NASA and Hollywood', un panel de discusión en el que científicos de la NASA, cineastas y líderes de la industria tecnológica debatirán sobre cómo la nube está expandiendo los límites de la investigación y la producción de cine y vídeo y la influencia mutua entre Hollywood y la NASA.

Esta colaboración mostrará cómo la tecnología 4K y Ultra HD ofrece a los científicos una visión mucho más clara de sus experimentos, de la Tierra y del Sistema Solar, llevando la investigación a un nuevo nivel y permitiendo compartir sus descubrimientos en tiempo real. Además, redefinirá otros campos como el de la creación de contenido o el comercio.

CÓMO FUNCIONA EL 4K DESDE EL ESPACIO

La tecnología de AWS Elemental permitirá llevar la señal recogida desde una cámara 4K en la Estación Espacial Internacional al Centro Espacial Johnson (JSC, por sus siglas en inglés) y desde ahí al Centro de Convenciones de Las Vegas.

El sistema AWS Elemental Live enviará una emisión multi-bit transcodificada a dos sistemas de vídeo AWS Elemental Delta. Estos sistemas AWS Elemental Delta enviarán paquetes HTTP Live Streaming (HLS) para entrega IP en la nube de Amazon Web Services. Amazon Route 53 enrutará la señal a la red de entrega de contenido de Amazon CloudFront para llevarla a dispositivos multipantalla y conectados que están ubicados en cualquier lugar desde www.live.awsevents.com, mientras que Amazon CloudWatch es la que se encarga de monitorizar la red.