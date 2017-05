NuggsforCarter ya es el tweet más retuiteado de la historia

La petición de Carter Wilkerson (@carterjwm) para conseguir un año de nuggets gratis de @Wendys se ha difundido por todo el mundo. Con 3,43 millones de retuits ha superado el famoso selfie de Ellen como el tuit más retuiteado de todos los tiempos.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3