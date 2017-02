'Robonaut 2', el robot astronauta, ya opera en la Estación Espacial Internacional

Su apariencia es similar a la de un humano. Tiene cabeza, torso, brazos, manos con cinco dedos y piernas. Su altura y contextura, por su parte, también son similares a las de un hombre de estatura media... Pero 'Robonaut 2' no es 'algo' más dentro del espacio. Se trata del primer robot astronauta que acaba de comenzar a actuar en la Estación Espacial Internacional.

Los astronautas de carne y hueso que se encuentran en esta emblemática terminal espacial ha conseguido 'darle vida' al humanoide. Es decir, han conseguido activarlo. La máquina con apariencia humana puede utilizar las mismas herramientas que allí fueron diseñadas para las personas. Sus artífices aseguran que lograron superar el rendimiento y la destreza que tiene un astronauta en su traje espacial.

'Robonaut' 2 fue diseñado para ayudar a los hombres en sus misiones en el espacio. Su estructura le permite llevar a cabo las mismas funciones manuales que un hombre o una mujer. Pero logra superarse en otras cuestiones: por ejemplo, es capaz de explorar lugares que son demasiado riesgosos para las humanos, ya sea por las características del suelo o condiciones ambientales.

Thomas Pesquet, astronauta francés, quien lleva un semestre de misión en el espacio, acaba de informar en su cuenta de Twitter sobre la llegada a bordo del nuevo "amigo" y tripulante de la Estación Espacial.

Powering up @AstroRobonaut and saying hello to our robot friend! @ISS_Researchhttps://t.co/cwGW7YB4fMpic.twitter.com/eTW0lpboJh