Las novedades del CES 2017: de robots humanoides a televisores 'súper-planos'

Etiquetas

Albert Einstein pone ojos de sorpresa, saca la lengua y da una explicación simple sobre la teoría de la relatividad. Con su 'piel' de caucho y su bigote que parecen verdaderos, casi nos olvidamos de que es un robot. Einstein forma parte de la decena de robots preparados para hacer compañía y cuidar a los niños que se han presentado en el Salón Anual de Tecnología (CES) celebrado en Las Vegas.

El Salón se ha convertido en el escaparate de las últimas tendencias e innovaciones de la industria. Los avances tecnológicos, en particular en el campo de la inteligencia artificial, permiten que en la actualidad los robots parezcan verdaderos miembros de la familia.

"Creamos robots que tienen personalidad", asegura Andy Rifkin, director tecnológico de la empresa de Hong Kong 'Hanson Robotics'. La compañía quiere comenzar a vender a Einstein este año por casi 290 euros. Este será el primer producto destinado al público de la empresa, conocida mundialmente por sus robots humanoides como 'Sophia', capaz de crear expresiones realistas con su cara o mantener una conversación gracias a la inteligencia artificial.

How tech is making our day-to-day routines a whole lot easier. Check out Lifestyle highlights from #CES2017pic.twitter.com/UWRx144Oth — CES (@CES) 7 de enero de 2017

Einstein responde a solicitudes por voz, puede ayudar a los niños a hacer sus deberes, jugar con ellos o responder a sus preguntas matemáticas y científicas. "Es distinto a los otros robots", dice Rifkin, para agregar que el "vínculo emocional" puede ser un elemento importante en el aprendizaje de los más pequeños de la casa.

La mayoría de los robots presentados en el CES 2017 se parecen mucho a los que aparecen en películas de ciencia ficción... y muchos de ellos tienen también personalidad. Por ejemplo, el pequeño robot rodante Kuri, que se ha presentado como un compañero perfecto para divertir a los niños y ayudar a los padres a vigilar lo que sucede en su casa. Es capaz, por ejemplo, de reconocer a los miembros de la familia y avisarle a su dueño, a través de una aplicación para móviles cuando el hijo llega a casa. El precio anunciado para su venta ronda los 690 euros.

Y es que Kuri también puede tocar instrumentos o emitir sonidos grabados, que se pueden usar, por ejemplo, para pedir al robot que ordene al perro bajarse del sofá.

Otro de los robots presentado en el CES fue iPal, que puede jugar, hablar en distintos idiomas, cantar y cuidar la casa. De poco menos de un metro, también puede andar solo y usar sus brazos cuando canta o baila. El dueño de la compañía creadora, 'AvatarMind', John Ostrem, asegura que este robot puede servir de compañía para niños o ancianos, y también puede ser útil como asistente en el hogar.

En definitiva, estos nuevos robots traen "una nueva dimensión" a las relaciones entre el hombre y la máquina. Es decir, una forma nueva y natural de interactuar.

Sin embargo, los robots humanoides no fueron los únicos protagonistas de la CES de este año. Amazon se convirtió en una de las estrellas, aunque no participó formalmente en el evento. Así, su asistente virtual Alexa, se ha presentado integrada en más de una docena de productos presentados en la feria. Por ejemplo, Whirpool presentó una nueva línea de refrigeradores, hornos y lavaplatos que pueden ser controlados por Alexa. Así lo hizo también LG, que presentó una nevera y hasta un robot que puede ser controlado usando el asistente de Amazon.

These dazzling holographic displays are attracting a crowd this morning #CES2017pic.twitter.com/0Eye3fkFp1 — CES (@CES) 7 de enero de 2017

Los nuevos televisores de Westinghouse y Seiki también cuentan con la ayuda de Alexa, o la escoba robot con la que Samsung quiere competir contra Roomba también puede ser controlada usando la voz gracias al asistente de Amazon.

Televisores de última generación

En las últimas ediciones del CES las marcas fabricantes de televisores han ahondado en las palabras curvo y 4K. Sin embargo, este año se ha puesto fin a esta moda y las compañías presentaron modelos más innovadores. Uno de ellos fue el nuevo OLED W7 de LG, que tiene apenas un grosor de 2,57 milímetros, es decir, que es más delgado que un dedo.

Por su parte, Samsung presentó un modelo similar al de LG que, además de ser extremadamente delgado, traspasa todos sus puertos a una caja multimedia. Lo más interesante es que incluyen un nuevo tipo de tecnología llamada OLED. La empresa asegura que puede mantener la calidad de color sin importar el nivel de brillo que se tenga configurado en la pantalla. Así, la nueva línea Q de televisores Samsung logra además los valores más altos de brillo en el mercado: entre los 1.500 y 2.000 nits, superando a los 1.000 que alcanzaban los modelos anteriores.

Sony también presentó una pantalla gigante de 11 metros de ancho y casi tres metros de largo. Está compuesta por monitores de recuadros con pequeños LED. Esto le permitiría a la compañía ofrecer paneles de cualquier tamaño personalizado, ideales para centros de convenciones.

Ordenadores de bolsillo

En lo referente a ordenadores, Intel presentó su nuevo Compute Card, un portátil tan pequeño que su tamaño se compara a varias tarjetas de crédito juntas. Tiene unas dimensiones de 94,5 y 55x5 milímetros. Cuenta con un procesador, unidad gráfica, memoria RAM, tarjeta inalámbrica y una unidad de almacenamiento en su interior.

Además de ser un ordenador personal, la idea de Intel es que este portátil sea una especie de ordenador modular que se pueda utilizar en productos del hogar. Por ejemplo, con él se podría actualizar el sistema de una nevera inteligente o una televisión.

Los coches autónomos

En la feria también se han podido ver algunos coches autónomos y eléctricos. Aunque hasta hace unos años la única compañía participante era Ford, este año hemos podido ver a BMW, Honda, Hyundai, Toyota y Nissan presentar el 'futuro de los coches'.

Por ejemplo, Ford presentó una versión híbrida de su mítico Mustang, mientras Chrysler y Hyundai han integrado el sistema Android en sus nuevos vehículos. Las compañías prometen que será posible encender algunos modelos usando la voz. ¿Lo conseguirán?.