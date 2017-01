WhatsApp avisará de tu ubicación GPS a los miembros de los grupos

Si ya existen personas que deciden eliminar la posibilidad de que se conozca su última conexión, la próxima actualización de WhatsApp no les va a gustar en absoluto. La aplicación de mensajería está trabajando en una nueva función que sería capaz de decir dónde están los demás miembros de los grupos gracias al GPS.

Por suerte, la opción llegará desactivada por defecto. En caso de activarla los demás miembros del grupo podrán saber dónde está el contacto y, además, en tiempo real. En las imágenes se ven distintos menús de la aplicación que permiten activar la funcionalidad en los grupos. Otra de las opciones es encenderlo durante un período de tiempo limitado.

2.17.3.28 iOS | 2.16.399+ Android: Live Location feature, that tracks the live location of other group participants (DISABLED BY DEFAULT). pic.twitter.com/pYEXT1nxyR