WhatsApp permitirá a las empresas tener perfiles verificados

WhatsApp está desarrollando una nueva actualización que permitirá a las empresas verificar su cuenta. Un viraje para atraer a las empresas, que podrán utilizar la aplicación de mensajería instantánea sin temor de ser suplantadas.

Algunas compañías ya usan WhatsApp para entablar contacto con sus clientes, pero las cuentas verificadas son una vía de incrementar este uso. De momento no ha sido lanzado de manera oficial, por lo que está en fase de pruebas como recoge la cuenta @WABetaInfo.

The verified badge of "PSA" (official WhatsApp chat) will be used for verified business users too (DISABLED BY DEFAULT). pic.twitter.com/ppK9k4IhIA