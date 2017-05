Womenteck organiza el II Campus Tecnológico Rural en San Román de Cameros para aprender robótica en la naturaleza

Etiquetas

La Asociación Womenteck en colaboración con 'El Molino del Corregidor' organizan en San Román de Cameros, del 8 al 14 de julio, el II Campus Tecnológico Rural dirigido a niños de 8 a 12 años, en el que podrán aprender robótica jugando en un entorno natural y desarrollando actividades culturales y deportivas veraniegas.

Durante las mañanas los participantes disfrutarán con la tecnología descubriendo el hardware libre arduino, con el que aprenderán a construir robots, sensores, motores..., además de crear objetos con impresión 3D e investigar con placas solares. Por las tardes se desarrollarán las actividades deportivas y culturales.

Además, durante toda la semana les visitarán expertos de diferentes disciplinas: diseño, arte, periodismo, artesanía, tecnología, ciencias... que compartirán con ellos sus experiencias.

Al campamento se puede optar en régimen de campus completo, con alojamiento en el Molino del Corregidor de San Román de Cameros, o asistir, en régimen de media pensión, solamente a los taller matinales de tecnología...

El objetivo de este campus tecnológico de verano es acercar la tecnología fomentando entre los niños y niñas el desarrollo de nuevas habilidades y competencias a través de la resolución de pequeños retos de aprendizaje mediante el uso de la robótica y la programación, despertando así su interés por disciplinas STEM-A (Ciencia, tecnología, Ingeniería, matemáticas y arte).

En el campamento se incentivará el desarrollo de las habilidades creativas y emprendedoras de los participantes, el trabajo en equipo, fomentar el autoaprendizaje, aprender de los errores y potenciar que sean capaces de documentar y exponer sus ideas y proyectos ante los demás; todo ello, reforzando su comprensión matemática y lógica y su integración en procesos creativos artísticas.

Siete días de tecnología y naturaleza, en un entorno rural único, en los que se seguirá la metodología 'Learn by doing' (aprender haciendo) que se basa en tres pilares: la investigación, la experimentación práctica y el liderazgo de los propios monitores-docentes. Según la presidenta de Womenteck, Ángeles Bueno, "enseñamos desde la indagación, y eso significa no dar los hechos a los alumnos sino que ellos tengan que constatarlos mediante preguntas, convirtiéndose en protagonistas del proceso".

Durante el campus los niños realizarán experimentos con electrónica utilizando tecnologías de hardware y software libre y materiales de reciclaje".

Desde Womenteck, añade, "creemos que los estereotipos nacen de las percepciones erróneas y podemos hacerles frente al posibilitar que los jóvenes, especialmente las niñas, experimenten con la tecnología desde pequeñas. Con esta idea surge este campus, para acercar la tecnología de una forma amena y divertida".