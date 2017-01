¿Por qué la clonación perfecta es físicamente imposible?

Etiquetas

La carrera empezó con la oveja Dolly pero en 20 años no se ha conseguido llevar a cabo una clonación perfecta de un ser vivo. Para los científicos de MinutePhysics la razón de esta falta de éxito es muy sencilla: es físicamente imposible.

En un vídeo, los investigadores explica que, aunque modificar genéticamente a embriones para eliminar enfermedades, clonar las estructura cerebral de un ser humano es imposible.

Así, no se trata solo de que el ADN sea exactamente igual, es que las posiciones relativas, movimientos y niveles de energía de cada partícula, así como todos sus enlaces e interacciones, tienen que ser idénticos también.

"No me refiero simplemente a que no se sabe cómo no hemos tenido éxito todavía porque sea muy difícil de hacer en la práctica, me refiero a que se ha demostrado matemáticamente que la clonación perfecta no puede lograrse, ni siquiera en principio", comentan en el vídeo.

El problema principal radica en a la rareza de las partículas cuánticas, ya que tienen capacidad para estar en dos estados a la vez, y todas las variables que se derivan de eso.