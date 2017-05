¿Qué se esconde detrás de esta imagen? El último reto viral de las redes

Akiyoshi Kitaoka es el autor de la mayoría de los juegos ópticos que puedes encontrar en la red. Este profesor del del departamento de Psicología de la Universidad Ritsumeikan de Kioto (Japón) lleva años creando ilusiones visuales para investigar la percepción.

Kitaoka aprovecha la composición de la retina humana, formada por dos subsistemas visuales: el parvocelular, en el centro, que está especializado en frecuencias espaciales relacionadas con el detalle; y el magnocelular, en la periferia, que procesa las frecuencias relacionadas con el conjunto para realizar sus juegos.

