Más de 1.600 estudiantes presentan soluciones robóticas para mejorar la relación entre animales y personas

Casi 100 centros educativos andaluces en la 'First Lego League', torneo internacional que despierta vocaciones científicas y tecnológicas

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, y el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, han presentado en Sevilla junto al presidente de la Fundación Scientia, Ricard Huguet, el director territorial de Vodafone, Antonio Fernández, y el alcalde de San Juan de Aznalfarache, Fernando Zamora, la nueva edición del torneo internacional de ciencia y tecnología 'First Lego League', una iniciativa ha contado con la participación de un total de 1.633 estudiantes andaluces entre 10 y 16 años, constituidos en 201 equipos de 98 centros educativos.

Segun indica la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en una nota, 'First Lego League' tiene como objetivo "promover entre el alumnado andaluz la cultura científica y la tecnología a través del diseño, la construcción y la programación de robots LEGO". En la anterior edición 2015-2016 el 18 por ciento de los equipos, Andalucía fue la segunda comunidad autónoma en número de equipos participantes en los torneos clasificatorios FLL, con 110 equipos andaluces de un total de 601.

La iniciativa se impulsa a través de un convenio firmado entre la entidad organizadora, Fundación Scientia, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, y Vodafone España, a través de la cual se patrocina la compra de robots y se financia parte de la inscripción de los colegios a la competición.

Para la elaboración de sus proyectos, los equipos guiados por un entrenador, han contado con 10 semanas para la*construcción y programación a la vez que han aprendido a encontrar y analizar la información para preparar una presentación de sus resultados de la investigación que tendrán que presentar al jurado en los torneos clasificatorios.

Durante los meses de febrero y marzo tendrán lugar en Andalucía estas competiciones, en los que los participantes, a través de la robótica, deben encontrar soluciones a problemas reales destinados a mejorar la convivencia entre animales y personas, planteados en el reto de este año denominado, 'Animal Allies'.

En estos torneos, participan los mejores equipos andaluces, un total de 110, ya clasificados en microtorneos escolares, y tienen como objetivo seleccionar a los equipos que participarán en la Gran Final FLL España que tendrá lugar en Logroño (La Rioja) el próximo domingo 18 de marzo.

En total, se celebran seis competiciones provinciales en los que participan equipos de todas las provincias andaluzas; esto es, Almería, donde se celebrarán el 18 de febrero en el Área Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Almería; en Málaga, el 19 de febrero, en la ETSI Telecomunicación de la Universidad; en Sevilla, el día 19 de febrero en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática; en Córdoba, el 26 de febrero en el palacio de la Merced de la Diputación; en Granada, el 4 de marzo en la Fundación Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada; y en Cádiz, también el 04 de marzo en el Palacio Provincial de la Diputación.

Los premiados en la Gran Final FLL España tendrán la oportunidad de participar en torneos internacionales como el World Festival (St. Louis, USA, abril 2017) o el European Open Championship (Aarhus, Dinamarca, mayo 2017), entre otros torneos que se celebrarán en Europa, Estados Unidos y Australia. Este año están inscritos más de 250.000 participantes procedentes de 80 países.

FUNDACIÓN SCIENTIA

Fundación Scientia es una entidad sin ánimo de lucro que tiene por objetivo la promoción de las vocaciones científicas y tecnológicas a través de los valores de la innovación, creatividad, el trabajo en equipo y la resolución de problemas.

En asociación con First y Lego, Fundación Scientia organiza desde 2006 First Lego League, desde 2011 Junior First Lego League y desde 2012 First Tech Challenge.