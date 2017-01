Las inéditas imágenes de los anillos de Saturno captadas por la NASA

Las últimas imágenes de la nave Cassini de la NASA revelan imágenes nunca vistas de los deslumbrantes anillos de escombros helados del planeta Saturno.

La nave ha captado algunas de las imágenes más cercanas de las partes externas de los anillos principales y dan a los científicos una oportunidad para observar características con nombres como "paja" y "hélices".

Aunque Cassini ya observó estas características con anterioridad, las órbitas espaciales actuales de la nave están proporcionando la oportunidad de ver los anillos con un mayor detalle. Las nuevas imágenes resuelven detalles tan pequeños como de 550 metros, en la escala de los edificios más altos de la Tierra.

Cassini se encuentra ahora en el ecuador de su penúltima fase de misión: 20 órbitas que pasan por el borde exterior del sistema de anillos principales. Los trabajos comenzaron en noviembre del año pasado y continuarán hasta finales de abril, cuando Cassini inicie su 'gran final'.

Durante estas órbitas finales, Cassini se sumergirá a través de la brecha entre los anillos y Saturno. El primer 'picado' final está programado para el 26 de abril. Por ahora, la nave espacial está moviéndose más allá de los bordes exteriores de los anillos cada semana, reuniendo espectaculares imágenes tanto de los anilloscomo de las lunas. Cassini también ha enviado los puntos de vista más cercanos de las pequeñas lunas Pandora y Daphnis.

Algunas de las estructuras vistas en imágenes de Cassini no han sido visibles a este nivel de detalle desde que la nave espacial llegara al planeta a mediados del año 2004. En ese momento, nunca se habían visto detalles tan finos como la 'paja' o las 'hélices'.

