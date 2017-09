En directo: Apple presenta sus nuevos smartphones iPhone 8 e iPhone X

19:00: -¡Comienza la keynote de Apple!

18:48 -En el segundo trimestre de 2017, Apple vendió 50,76 millones de móviles una cantidad inferior a los 51,2 millones vendidos el año anterior.

18:45 -Esta tarde se espera que la presentación traiga novedades también para la Apple TV.

18:42 -Justo, hace un año, se presentaba el iPhone 7 y ahora, este mes de septiembre, los seguidores de Apple esperan los nuevos modelos.

18:35 -¡En menos de media hora empieza la presentación de los nuevos iPhones en el Apple Park!

18:30 -Los nuevos smartphones llegan acompañado de iOS 11.

18:25 Varios medios apuntan que los nuevos móviles podrían tener una memoria RAM de 3 gigas, con lo que podría soportar un cargador de batería sin cables.

18:21 -Otro de los rumores apunta a que uno de los nuevos modelos contará con una cámara capaz de hacer fotografías en 3D por infrarrojos.

18: 14 -Además de los iPhones, se espera que compañía también lance un nuevo Apple Watch con conexión móvil.

18:10 -Parece que el sensor de huella Touch ID no se mantendrá en la parte frontal para potenciar su pantalla sin marcos.

18:06 -¡Queda menos de una hora! Los rumores apuntan a que el iPhone X contará con un panel OLED de 5,8 pulgadas de superficie. ¿Será así?

17:59 -La tienda online de Apple ya está cerrada. La compañía cierra su página para añadir los nuevos productos y actualizar los precios.

17:56 -Para esta keynote, Apple estrena sede y dentro de ella se encuentra el teatro Steve Jobs que hoy acogerá a a decenas de personas que esperan conocer las últimas novedades.

17:47 -El precio es uno de los aspectos que más intrigan a usuarios y profesionales. Se espera que alguno de los móviles supere los 1.000 dólares.

17:42 -Tim Cook ha publicado este tuit hace unos minutos en el que señala que hoy es un gran día para Apple.

It's a big day at Apple! We are honored and thrilled to host our first keynote at the Steve Jobs Theater this morning. pic.twitter.com/gyiqPJB46y