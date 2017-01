Las mejores aplicaciones para 2017

Etiquetas

2016 se queda atrás para dar lugar a nuevos comienzos, a nuevas cosas por vivir, sentir o hacer. El nuevo año se presenta como un lienzo en blanco que hay que llenar y una buena opción para hacerlo está en los propósitos de Año Nuevo.

Los propósitos son esas intenciones que se apuntan en una lista y de las que la mayoría de la gente se olvida a los pocos meses o incluso semanas. Dejar de fumar, jugar más al fútbol, viajar más, ahorrar, encontrar pareja... Los hay para todos los gustos y colores, pero si aparecen en esa lista o están vagando por tu mente, es por algo.

Muchas veces lo que falta es la motivación suficiente para lograrlos; otras simplemente los dejamos a un lado por pereza. También puede ocurrir que desaparezcan de nuestra lista porque ya no nos interesan, porque los vemos imposibles o porque hemos puesto tantos que nos va a ser imposible cumplirlos y tenemos que hacer una selección.

Para que tu lista de objetivos llegue a buen puerto y tengas algo de ayuda para lograrlos, en Portaltic hemos recogido 10 aplicaciones móviles (Android y iOS) que te echarán un cable a la hora de cumplir esos propósitos de Año Nuevo que te has marcado.

Notas, para tener siempre la lista presente

Una vez que hacemos la lista de objetivos, una práctica común es guardarla en el cajón a la espera de que llegue el momento para tachar algo y sacarla de nuevo.

Error, así lo más probable es que se nos olvide algo conforme pasan los días. Lo mejor es que lleves la lista siempre encima y lo más cómodo para ello es hacer una nota y guardarla en el teléfono móvil. Tanto Android como iOS tienen su aplicación nativa de notas, por lo que no te hará falta descargar nada. Aún así, siempre puedes crear y guardar un documento de Word en la aplicación de Documentos de Google o en Microsoft Word, así como en Evernote u OficeSuite, entre otras muchas aplicaciones.

Fintonic, para ahorrar o no malgastar

Ahorrar o llevar correctamente las finanzas son dos aspectos que le preocupan bastante a la gente a lo largo del año y de las cosas más importantes en la lista de propósitos de muchísimas personas. Ya sea por ahorrar para imprevistos, para darte algún capricho o para intentar mejorar tu calidad de vida, el manejo del dinero es importante y se controla muy bien desde aplicaciones móviles.

Fintonic es un ‘app’ para Android y iOS que lleva un control exhaustivo tanto de los gastos como de los ingresos. En ella se almacena la información de todas tus cuentas y tarjetas bancarias para que puedas tener siempre a mano todos los movimientos de las mismas y sepas cuánto dinero tienes y en qué lo inviertes. Tiene un sistema de alertas que te avisa de aquellos momentos en los que hay incidencias (cobros de comisiones o erróneos, por ejemplo) y muestra consejos para ayudar con las finanzas.

Duolingo, para aprender un nuevo idioma

Duolingo es una de las aplicaciones fundamentales a la hora de aprender idiomas. Para muchos considerada como una de las mejores, su premisa es que aprendas divirtiéndote. La 'app' te hará un test de nivel para saber en qué punto empezar y, raíz de eso y nivel tras nivel, comenzarás con lecciones interactivas (con juegos) que incluyen ejercicios de todo tipo, tanto de gramática como de escritura o pronunciación. Con ella se puede aprender inglés, alemán, francés, portugués y catalán. Si esta aplicación no te convence o no tiene el idioma que quieres, echa un vistazo a nuestro artículo sobre todo tipo de recursos para aprender idiomas de forma gratuita, que seguro que encuentras algo con lo que tachar ese objetivo de tu lista para el 2017.

My fitness pal y nike+ training club, para ponerte en forma

Seguro que tú mismo o alguien que te rodea ha puesto como propósito de Año Nuevo lo típico de ponerse en forma. Esta meta está muy bien, pero tendemos a intentarlo el primer mes y luego después desistimos o dejamos que otra cosa se ponga por delante. Hacer ejercicio y tener una buena alimentación van de la mano y ambos son totalmente necesarios para estar saludables, por eso hoy te recomendamos una aplicación que te va a ayudar con el tema de las comidas y otra con la actividad física.

My Fitness Pal es una aplicación que mide la cantidad de calorías que ingieres a lo largo del día, así como cuantifica cuántas calorías consumes con el ejercicio que realizas. Además, te permite llevar un control de la nutrición, un aspecto fundamental y que no se suele controlar muy bien, al incorporar datos y estadísticas de los nutrientes que incorporan todos los alimentos que comes. Nike+ Training Club es quizá la aplicación de entrenador más sonada que hay y es por algo. Con esta 'app' se pueden hacer rutinas de ejercicios ya establecidas con multitud de enfoques diferentes. Cuenta con más de 100 entrenamientos cortos y los programas duran 4 semanas, pudiendo elegir entre tres niveles de dificultad diferentes, dependiendo lo que más se adapte a ti

Calm, para relajarte

Durante el año se acumula mucho estrés y es importante mantener la calma, dejar la ansiedad a un lado y respirar. Unido a esto también es vital mantenerse feliz, concentrado en lo que se hace y todo ello hay que combinarlo con un buen sueño nocturno. Calm es una aplicación de meditación y relajación que se basa en pasos clave que hay que seguir en sesiones de entre 3 y 25 minutos. La ‘app’ se basa en 21 programas de 7 días destinados tanto a gente que no sabe nada sobre meditación como a usuarios avanzados. Hay ejercicios de todo tipo, incluidos de respiración, e incluye una pequeña librería con sonidos de la naturaleza que pueden ayudarte a dormir. La aplicación es gratuita, pero con pagos integrados para desbloquear algunas características. Si quieres echar un vistazo a otras aplicaciones para hacer relajación y meditación con el móvil, pulsa en este enlace.

Goodreads, para leer más libros

Goodreads es la red de redes en lo que a lectura se refiere. Tanto para lectores empedernidos como para aquellos que solo leen un libro cada mucho tiempo, es el sitio ideal para estar informado de nuevos estrenos, leer opiniones exhaustivas sobre las historias y conocer gente con los mismos gustos lectores. Esta red es una especie de diario personal.

En ella puedes seleccionar los libros que has leído, guardar los que te interesa leer en el futuro y llevar un registro de tus lecturas del momento, así como ponerte retos, ordenar los libros en carpetas, mantenerte informado de estrenos y establecer críticas y puntuaciones a las lecturas, entre otras cosas. La opción de añadir a la gente como amiga es muy útil para conocer gente con gustos parecido e intercambiar comentarios, así como para formar parte de comunidades o grupos de discusión.

Diario, para guardar lo que pasa por tu cabeza

Hay mucha gente que quiere guardar por escrito sus recuerdos, preocupaciones, alegrías o tristezas y para eso un diario es un muy buen amigo. Un diario físico no siempre gusta a todo el mundo porque otros lo puedan encontrar o porque se pueda perder, pero si escribir en uno de estos cuadernos es uno de tus propósitos de Año Nuevo, pásate a lo digital para que todo te sea más sencillo. Diario es una aplicación para registrar todo lo que quieras y más. Puedes escribir a lo largo del día, en cualquier momento, y todo ellos se sincroniza entre todos tus dispositivos. La interfaz es muy manejable, tiene código de seguridad para entrar, la organización del diario se puede hacer con carpetas y etiquetas, y se pueden añadir fotografías, entre otras cosas.

QUITNOW!, para dejar de fumar

Dejar de fumar es uno de los propósitos más habituales y también uno de los que más cuesta conseguir. Todos los fumadores saben que no es bueno para su salud, pero el “mono” y la fuerza de voluntad son dos factores determinantes a la hora de eliminar este hábito. Las aplicaciones móviles aquí actúan como una motivación extra: muestran constantemente el tiempo que se lleva sin fumar para que la cosa no decaiga, además de otros añadidos. QuitNow! es una ‘app’ verdaderamente completa. A parte de mostrar cuántos días y horas se lleva sin catar un cigarro, también enseña el dinero ahorrado basándose en tu consumo medio. Tiene un sistema de logros que funciona como aliciente, un apartado de salud y una comunidad activa para que tengas apoyo de otros en la misma situación que tu.

Google trips, para viajar

Viajar, ver el mundo, conocer nuevas culturas, cambiar de forma de vida durante unos días, llámalo como quieras, pero es algo que mucha gente considera importante y por eso lo colocan como una de sus metas principales para el nuevo año. Google Trips es una aplicación que ofrece información cada vez que se quiera realizar algún viaje, sea a la parte del mundo que sea. Detecta automáticamente las reservas de vuelos, hoteles y otros eventos que se tengan almacenados en la cuenta de Gmail, pero también se pueden seleccionar opciones de forma manual. Una vez se conoce el destino, que se puede elegir fácilmente mirando información en la propia ‘app’ , Google Trips te ayuda a planear y organizar visitas, poniendo a tu disposición sugerencias de restaurantes, excursiones, zonas de ocio o culturales, etc