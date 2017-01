El primer Mac cumple 33 años: así ha sido la evolución de Apple

Etiquetas

Ya han pasado 33 años desde que la compañía de la manzana mordida, Apple, sacó a la venta su primer ordenador de sobremesa, el Mac o Macintosh 128K. Un ordenador que en la actualidad, evidentemente, deja obsoleto hasta el peor teléfono móvil. Sin embargo, marcó un hito en la industria tecnológica.

Según recoge 'Portaltic', desde aquellla máquina, han sido muchos los aparatos que Apple ha puesto a la venta, algunos con más éxito que otros. Los sucesores de ese primer Mac, el PowerPC, el carísimo Macintosh IIX y los distintos modelos de iMac que hoy se venden en las tiendas han sufrido la rápida evolución de la tecnología y la informática.

Los ordenadores Apple son un referente a nivel mundial. Para conmemorar el aniversario, hay que remontarse a los orígenes y cómo han cambiado sus especificaciones y características. La web recoge la historia de los ordenadores de sobremesa de Apple.

Steve Wozniak y Steve Jobs, los creadores de la compañía en un garaje de Silicon Valley, llevaban años dando vueltas al tema de diseñar y fabricar su propio ordenador. Apple I, II y III nacieron entre los años 1976 y 1980. Gracias a ellos se asentaron las bases del imperio. En la década de los años 70 un diseñador de interfaces llamado Jef Raskin se planteó hacer realidad una idea: crear un ordenador que pudiera llegar a todo el mundo, de bajo coste y fácil de usar.

Jobs materializó la idea y el Macintosh empezó a desarrollarse en el año 1979. Después de dos años de trabajo, Raskin abandonó el proyecto. Pero finalmente en octubre de 1983 se anunciaba el Macintosh 128K, que salía a la venta el 24 de enero de 1948. Era el primer ordenador 'todo en uno' que creaba Apple, con unas especificacionestécnicas increíbles para su época: CPU Motorola 68000, 128 KB de memoria RAM, pantalla de 512x342 píxeles y un sistema operativo, el Mac OS, que prometía una forma sencilla de trabajar con el ordenador.

Los sucesores del Macintosh y PowerPC

En el año 1985 Stve Jobs salía de Apple para fundar NeXT Inc, después de que la junta directiva le retirara de las funciones que realizaba por tener problemas con el CEO de entonces, John Sculley. Durante algunos años, a pesar de que varios de sus productos funcionaran bien, como el Macintosh Plus del año 1986 o el II de 1987, Apple sufrió la dura competencia: Llegaba Windows 3.0 en los años 90.

¿A qué se debió? El nuevo jefe de la sección de desarrollo, Jean Louis Gassée, tenía la pretensión de un margen de beneficios muy alto, lo que llevó a que los ordenadores salieran a la venta por precios muy elevados... Y no incluían ni pantalla ni teclado. Con la llegada de Windos 3.0 Apple tuvo que sacar a la venta tres ordenadores 'low cost': el Macintosh Classic, el Macintosh LC y el Macintosh IIsi.

Los tres incrementaron las ventas y consiguieron ayudar a la compañía a mantenerse en la 'lucha' por el poder. En los años 90 llegaba el turno de una mejora de la gama con el Macintosh Classic II y el Macintosh LC II, a los que se unieron los Macintosh Quadra 700 y 900, todos con procesodores 68K de Motorola, más rápidos y potentes.

En el año 1994 llegó otro punto de inflexión para Apple: sus ordenadores pasan a tener una arquitectura RISC Power PC, desarrollada por la propia compañía en unión con IBM y Motorola. De ahí nacen los primeros Power Macintosh, los conocidos como PowerPC.

Los años de la catástrofe

Sin embargo, no todo fueron éxitos para la compañía. Appel tenía varias gamas distintas de ordenadores a la venta, pero estaba cayendo en un bucle, ya que sus nuevos modelos se asemejaban mucho a los anteriores. Solo cambiaba el nombre y algunos componentes.

A esto se unió la mala situación de la compañía, sobre todo después de la llegada de Windows 95 al mercado. En 1997 Jobs cambió el nombre del sistema operativo y comenzó a coger de nuevo las riendas de la empresa. Tan solo un año después, Appel volvía a despuntar con el iMac original.

El iMac, desde 1998 hasta la actualidad

El iMac del año 1998 siguió los pasos del primer ordenador de Apple: un ordenador "todo en uno" dentro de una caja plástica. Pero ya contaba con puertos USB y una ranura para leer CDs. El resultado: 800.000 ordenadores vendidos en menos de medio año y unos buenos ingresos para la empresa.

La transición de Macintosh a Mac se dio entonces. Y hasta ahora así es como se denominan los 'todo en uno' de Apple. Son muchos los modelos de iMac que han ido saliendo en estos últimos 19 años y cada año han traído consigo mejoras que los han colocado como un auténtico referente en tecnología.