La tienda de Nintendo colapsa por culpa de la salida al mercado de la Switch

Todavía faltan un par de semanas para que llegue, pero la locura por la Nintendo Switch, la última y novedosa videoconsola de la franquicia japonesa, ya ha comenzado. La posibilidad de reservar la Switch lanzó a miles de usuarios a conectarse a la página de la compañía en Japón, que acabó colapsando.

"La web está muy congestionada. Por favor, espere unos instantes para volver a conectarse", afirmaba el mensaje que aparecía en el portal de la compañía japonesa desde las 9.30, hora local -ocho horas menos en España-, de este lunes.

Aunque en Europa se podría reservar desde hace días, en Japón ha sido hoy. La locura en el país nipón es tal que en tan solo 15 minutos se agotaron todas la existencias de Amazon Japón. También las tiendas físicas se han llenado de gente haciendo cola para reservar su consola, que no estará en el mercado hasta el 3 de marzo.

Good morning! I'm 10th in line for Switch reservations at the Yodobashi Camera in Akihabara.おはよう!秋葉原のヨドバシカメラで任天堂の次世代ゲーム機「スィッチ」の予約行列で10人目! pic.twitter.com/WCiLOjJRRk