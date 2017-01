DOLORS MONTSERRAT: "EL GOBIERNO NO REVISARÁ EL COPAGO FARMACÉUTICO DE LOS PENSIONISTAS"

Etiquetas

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, negó este martes que el Gobierno vaya a revisar las condiciones del copago farmacéutico para pensionistas que ganen menos de 18.000 euros, aunque reconoció que sí se está preparando un informe "sobre el tramo que va de los 18.000 a los 100.000 euros, porque de 18.001 a 100.000 hay mucha diferencia y no queremos crear barreras".Montserrat realizó esta aclaración en una entrevista en TVE, la segunda desde que tomó posesión como ministra, tras afirmar ayer en RNE en Cataluña que su departamento preparaba una reforma del copago para los pensionistas."Quiero dar un mensaje de tranquilidad y sosiego a los pensionistas, en la agenda del Gobierno no está prevista la reforma del copago farmacéutico para pensionistas de renta de 18.000 euros", fueron las primeras palabras de la titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en TVE, quien ayer, a última hora de la tarde también dijo lo mismo en las redes sociales, tras la polvareda mediática que había provocado su anuncio sobre una hipotética reforma del copago farmacéutico para los pensionistas.Preguntada sobre si con estas palabras estaba reculando sobre una decisión que había tomado, Montserrat dijo que "no, no estoy reculando, estoy diciendo lo mismo que dije ayer, que vamos a estudiar ese tramo del copoago que va desde los 18.001 euros a los 100.000. Pero no avancemos acontecimientos, lo he dicho muy claro, vamos a estudiarlo, no alarmemos a los pensionistas".Reiteró hasta en tres ocasiones que defienden "la reforma de la pasada legislatura" en materia de copapo farmaceútico y que serán los expertos los que digan la mejor solución sobre el tramo de los 18.000 a los 100.000 euros".