'Allí Abajo'de Antena 3 hunde a 'All you need is love' de Telecinco

Etiquetas

Los lunes son de 'Allí Abajo'. La ficción de Antena 3 volvió a imponerse anoche con holgura a sus competidores y lideró como lo más visto del día con 3.177.000 fieles y una nueva subida en share hasta alcanzar el 20,2% de cuota.

La ficción de Antena 3 aventaja en más de diez 10 puntos a ‘All you need is love...o no’ de Telecinco, que en una semana ha perdido 3,1 puntos y se quedó en 1.842.000 espectadores.

El programa presentado por Risto Mejide también fue superado por la película emitida en La 1 'Una vida por delante'. El filme fue visto por 1.842.000 espectadores.

Si sumamos la audiencia de la película y la del programa de Telecinco entre ambas no alcanzan a la audiencia conseguida por la ficción de Antena 3.

‘Allí abajo’ conquista a absolutamente todos los públicos, con un 25,5% en jóvenes. Andalucía (25,8%), Castilla-La Mancha (24,3%), Aragón (24,3%) y Madrid (24%) son los ámbitos de mayor liderazgo de la ficción.

Antena 3 no sólo debe estar de enhorabuena por el datazo de su serie, sino que consiguió colocar como lo segundo más visto del día a su espacio ‘El Hormiguero 3.0’ con cerca de 2,6 millones de espectadores y el 14,5%.

El programa de Pablo Motos fue líder de su franja (14,5%) y logró el 'minuto de oro' del lunes con 4.244.000 espectadores a las 22:39 horas.