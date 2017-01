Los zascas con los que en La 1 se habla del vestido de Pedroche

Etiquetas

Dos de enero. Primer lunes del año. La resaca de las campanadas sigue siendo un tema de conversación porque se ha conocido que las de La 1 han sido las más vistas y porque Pedroche ha empezado a dar detalles de su vestido.

Y precisamente Pedroche ha sido una de las protagonistas en las mañanas de Antena 3, donde ha contado en 'Espejo Público' algunos secretos del vestido del que tanto se habla.

Lo mismo parecía que iba a suceder en las mañanas de La 1, donde el programa 'amigas y conocidas' ha hecho un repaso de la nochevieja de La 1 hablando más de Pedroche que de Anne.

Mucho podían decir en el espacio presentado por Inés Ballester de la elegancia con la que Anne presentó las campanadas más vistas de la noche. Pero no... llovieron los zascas sobre Pedroche y su vestido.

Y así poco a poco las intervenciones de cada una de las invitadas se convertían en dardos según pasaban los minutos. De Anne, Sonia Ferrer dijo que estaba guapísima, muy femenina y muy elegante... para a continuación dejar claro que "para ser femenina no es necesario quitarse la ropa".

Sigue echando leña al fuego Inés Ballester, quien llama Vanesa a Cristina confundiéndose. "Le pega llamarse Vanesa", se escucha.

Llega el turno de Marta Robles. "Es como una estrategia de marketing, todos los años veremos lo que me pongo lo que me quito. Que enseñe lo que quiera, pero a mí no me despierta el más mínimo interés. Hay muchas más maneras de conseguir audiencia que desnudarse".

Ya está sobre la mesa el tema al que desde que empezaron a hablar de las campanadas querían llegar. Marta recuerda que en EEUU las presentadoras del tiempo salen "en pelotas".

Inés pregunta si de verdad creen que Pedroche viste así por la audiencia o porque le gusta.

Parece que tienen la explicación a que Cristina Pedroche se vista como quiera y una de las contertulias asegura que es cuestión del público que ve cada cadena. " El público de La 1 es más familiar y tradicional pero en la otra cadena hay otro público que busca la transparencias".

Carmen, otra de las tertulianas, defiende a Pedroche sin antes decir que Anne iba muy elegante. Pero Marta Robles quiere puntualizar: "Me importa un bledo que vaya con más o menos transparencias pero la verdad es que encuentro que ponerse de esa manera determinada en televisión es algo determinado a una operación de marketing y me parece que tener que quitarte la ropa para conseguir audiencia es una desgracia".

Y Sonia sigue: "Vaya por delante que tiene un cuerpazo y si saliese totalmente desnuda sería un espectáculo y me parece genial".

"Pero Pedroche no es conocida por sus investigaciones en química orgánica", se escucha. Y Sonia insiste: "Pero no hablamos de que lo hizo bien y es una chica muy profesional y tiene mucha solvencia profesional".

Carmen es tajante "Si no hablamos de eso es problema nuestro no de ella porque tiene todo el derecho del mundo a ponerse lo que quiera".