Lo mejor de la entrevista de Bertín Osborne a David Bisbal

Etiquetas

El cantante almeriense visitó a Bertín Osborne en una de las residencias que el presentador está buscando para su hogar familiar. Además de emocionarse recordando sus inicios musicales, Bisbal cocinó una paella siguiendo la receta de su madre y sacó todo su repertorio de imitaciones de famosos.

Bisbal se atrevió con Pantoja, Pitingo, Chiquito... Osborne citó a Bisbal en una nueva casa que el presentador está buscando para mudarse. Bisbal llegó en bicicleta, una de sus grandes pasiones. El cantante llevó las gambas y harina para preparar un plato especial para la mujer de Bertín, venezolana como su actual pareja.

Con las primeras fotos de niño de fondo Bisbal dejó claro que a su madre, costurera, no le gustaban mucho los rizos y de pequeño, cepillo y secador en mano, no le dejaba ni uno. Pero ni uno.

Se le llenaron los ojos de lágrimas cuando recordó el barrio donde nació. Recordó que su padre era boxeador "pero por suerte cuando yo nací ya se había retirado". De su madre no olvida cuando se ponía a coser mientras él desayunaba "y se metía en el cuarto de mi hermana María del Mar y se ponía a coser. Alguna vez me decía que le llevara la ropa porque estaba con un arreglo muy complicado".

Y llega el momento de hablar del concurso que le cambió la vida. Bisbal recuerda cómo su madre no quería que fichara por la orquesta Expresiones, a la que llega porque una compañera suya le propone que vaya a hacer una prueba a la orquesta de su marido. Bisbal estaba estudiando para ser forestal y "tuvo que ir el director de la orquesta a decirle a mi madre que me iba a cuidar, que tenía un hijo de mi misma edad".

"Bisbal era muy tímido pero en cuanto se ponía a cantar se veía lo que llevaba dentro", dice el director de la orquesta. Y llegó el momento de 'Operación Triunfo'.

¿Cómo fue el casting de Bisbal?

"Dejé mis datos personales en un contestador automático pero siempre coincidía con otras orquestas y mis compañeros me decían que ya habían hecho el casting y estaban en la fase final del casting del programa y yo sólo podía responder que que había dado los datos y no me llamaban".

Bisbal recuerda con cariño que todos le decían que no lo dejara, que siguiera. "Llegó el mes de septiembre y tras 100 bolos con la orquesta me encuentro a otra chica y me dice que ya estaba seleccionada para el casting final. Fue ella la que me dio el teléfono de la productora".

Bisbal cuenta ahora todas las peripecias que tuvo que hacer hasta ser uno de los elegidos como concursante de 'Operación Triunfo 1': "Llamé al teléfono que me dio la chica y me dijeron que había una repesca en Barcelona pero que el casting definitivo de Madrid estaba ya cerrado. Yo comenté que era de Almería pero me puse tan nervioso que intenté cantarle por teléfono y todo pero claro... ella no era la de los casting".

David insistió "aunque no me hicieron ni caso y lo que hice fue comprarme un billete de avión para Barcelona. Era la primera vez que volaba y me costó carísimo", recuerda.

Continua la historia: "Fuimos al casting y me pidieron que bailara una canción de Paulina Rubio y cantara otra de Ricky Martín rápida y una balada, que elegí un tema de Luis Miguel".

Y luego llegó el casting de Madrid. "Hice otra locura porque cantaba dos días en Cabeza del Buey y dejé de actuar uno para llegar a tiempo al casting. Mi hermano en su Opel Kadett viajó de Almería a Albacete y a Madrid e hice el casting, aunque no sé como lo superé porque estaba enfermo. Tuve que ir al hospital Gregorio Marañon de urgencias y yo ya no quería casting ni nada, me quería ir a casa".

Bisbal también confesó el cambio que vivió al salir de OT:"Era muy tímido. Se me hizo difícil acostumbrarme a que todo el mundo me reconociera. Yo de la industria musical no sabía absolutamente nada. Solo cantaba y ya está. No sabía que detrás de un disco había estrategias, vestuarios, reuniones...”, comenta.

Pedía no bailar y cantar a la vez

Repasando sus inicios tras salir de 'Operación Triunfo', Bisbal recuerda las conversaciones que tenía con Poti durante el programa y una divertida anécdota que tuvo con el famoso profesor de baile y una fan que le pedía autógrafos.

"Siempre le decía a Poti dentro del programa que me parecía bien que quisieran que marcáramos nuestro plan de show con bailes pero hay una cosa que es muy difícil de realizar que es cantar y bailar y yo siempre le marcaba eso, quería cantar estático y cuando hubiera un musical que me moviera. Poti siempre me ayudaba mucho y nos hemos reído muchísimo con el", recuerda.

Bisbal no olvida la anécdota en la que una señora se acercó al cantante para pedirle un autógrafo. "Poti llegó a decirme que teníamos un poquito de prisa y la señora se dirigió a Poti preguntándole si era Poter".

¿Y Chenoa?

"Hoy en día ir al psicólogo es como tomarse un café contigo", responde Bisbal cuando Bertín le pregunta si tras 'OT' le hizo falta ir al psicólogo como sí confesó Bustamante que lo hizo.

Y siguió hablando de la fama que le llegó de golpe: "Cuando alguien se inventaba algo sobre mí sufría por mi familia. Se me hacía impensable que apareciera en la prensa del corazón", asegura.

Bertín le pregunta a Bisbal por más relaciones fuera de la academia además de la suya con Chenoa y Bisbal asegura que de eso no puede hablar pero sí puedo “puedo hablar de la sintonía y el cariño que me unió a Laura".

Durante la entrevista David recuerda cómo fue su relación con Chenoa nada más salir de la academia de Operación Triunfo: "Cuando acabó el programa esa relación ser reforzó muchísimo. Nos necesitábamos mucho, intentábamos acostumbrarnos a una vida que nunca antes habías sentido”. Además, Bisbal comenta que esa relación era "una protección". "Los dos nos comprendíamos diariamente y podíamos compartir nuestras cosas artísticas", añadió.