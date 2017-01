Buenafuente regaña a un invitado por mandarle las preguntas que le tiene que hacer durante su entrevista

Etiquetas

"Nunca nadie me había mandado toda la entrevista hecha, con sus preguntas y sus respuestas". Con esta frase comenzaba Andreu Buenafuente su entrevista al psicólogo y escritor superventas Rafael Santandreu en el programa 'Late Motiv'.

El entrevistado confirmó que había enviado un cuestionario con sus preguntas y sus respuestas de esta manera: “¿Sabes por qué es? Lo hacemos porque los periodistas hacen muy malas entrevistas. A veces hacen unas preguntas que uno no quiere responder. Mi pasado de profesor universitario me dice 'dales las preguntas y las respuestas'”.

Tras las explicaciones del Santandreu, Buenafuente le replicó “Confirmamos entonces que eras un profesor repelente. ¿Sabes lo que va a pasar?”, continuaba Andreu. “No la vamos a usar. La vamos a tener aquí, por si acaso... Imagina que cada invitado trae la entrevista hecha, me sustituyen por una máquina, y me quedo sin trabajo. Ya no sería feliz... Y compraría tu libro. ¡Ah! Todo era un plan”, bromeó el presentador.