TVE le hace un hueco a Carlos Herrera en la noche del domingo frente a El Objetivo

El fichaje aún no es oficial, pero las negociaciones entre TVE y Carlos Herrera para que el periodista regrese a la pequeña pantalla continúan adelante. Hace unas semanas, el programa Arucitys adelantó estos contactos y el locutor de la Cadena Cope se ha encargado de confirmar en su programa que está hablando con "una productora de prestigio".

El espacio que le han ofrecido no es un debate político, como se rumoreó inicialmente, sino que se trataría de un programa de entretenimiento con un gran peso de la ciudadanía. El Consejo de TVE aprobó el 27 de julio el presupuesto para un nuevo concurso (‘Crush’), dos series (Alma Mater y El Continental) y dos nuevos programas. Uno de ellos es El Forastero y el otro es ¿Y tú qué opinas?, ofrecido a Carlos Herrera y que estará producido por Zebra Producciones.

La intención de la televisión pública es llevar el rostro de Carlos Herrera a la noche del domingo, por encima del resto de opciones dentro del fin de semana para que arrastre sus dos millones de oyentes en Cope a esta franja. Hasta la fecha, La 1 emite el Telediario a las 21:00 horas y La película de la semana a las 22:05. ¿Dónde encajaría Herrera? Las opciones son dos: entre ambos formatos si tuviera una duración inferior a una hora o hacer desaparecer el cine del ‘prime time’ si el nuevo espacio durara dos horas o más.

Lo cierto es que la audiencia de TVE es fiel al cine. El pasado domingo TVE lideró el prime time (15,2%) y El juez fue lo más visto del día con un total de 2.767.000 espectadores. Las películas de La 1 y de Antena 3 se han convertido de forma habitual en lo más visto de la última noche de la semana, incluso por delante de los debates de los ‘realitys’ de Telecinco, ya sea Gran Hermano o Supervivientes.

Pero el planteamiento de colocar a Herrera en la noche del domingo también tendría mucho que ver con la contraprogramación. Si bien es cierto que el peso del programa no recaerá sobre la política, la participación ciudadana fomentará el debate sobre temas de actualidad. Competiría en parrilla con El Objetivode Ana Pastor (22:30 horas), que sucede en la parrilla de La Sexta a Salvados de Jordi Évole.

En el caso de Telecinco, no ha renovado ‘Mad in Spain’, el debate de contenido social presentado por Jordi González que se vendió como el nuevo Moros y Cristianos, pero que no ha alcanzado las cuotas de audiencia necesarias y se ha movido entre el 7% y el 10% de cuota de pantalla las noches de los domingos. La cadena de Vasile apuesta por el regreso de Gran Hermano Revolution, que se pondrá de largo en las próximas semanas, y ya se han filtrado imágenes de los que pueden ser primeros concursantes. En la segunda canal de Mediaset, Cuatro, continúan las emisiones de Cuarto Milenio, que el pasado domingo registró un 6,9% de share y más de 944.000 espectadores.

Además, la integración de las redacciones de la Cadena Cope y 13TV y los rumores del regreso de Herrera a TVE, han coincidido con la decisión de suprimir La Marimorena, la tertulia de la noche del domingo en la televisión de los obispos. Una decisión que el grupo tomó pese a que había renovado por una temporada más el espacio de Carlos Cuesta, que nació en 2013. A falta de la presentación de la nueva programación, 13TV hace un hueco al cine en la noche dominical.

Herrara, radio y televisión

Carlos Herrera está cerca de volver a La 1 de TVE 18 años después, donde ya presentó el Telediario y después hizo lo propio junto a Bibiana Fernández en Sábado noche. Por último, fue el rostro de Así es la vida en 1999. Actualmente participa desde los estudios de Cope en El programa de Ana Rosa.

El presentador de ‘Herrera en Cope’ tiene contrato con la radio hasta el 30 de junio de 2018 y aún no ha renovado. La cadena le ofreció de inicio tres años más, pero el presentador prefiere quedar atado durante menos tiempo por el desgaste que le supone un programa de siete horas diarias de lunes a viernes.

Durante la presentación de la nueva programación de la radio se limitó a afirmar que “tengo muchas ganas de seguir haciendo programasde radio, después de cumplir 40 años delante de un micrófono” y lo lógico es que renueve, al menos, por un año.