Carme Chaparro se despide de Telecinco con lágrimas y la voz entrecortada

Etiquetas

Carme Chaparro no pudo contener las lágrimas para decir adiós a Telecinco. Tras 20 años en la cadena ayer se despidió con un emotivo mensaje que acabó con la voz entrecortada. Se va a presentar las noticias de Cuatro a las 14:00 horas.

Chaparro relevará a Marta Fernández en los informativos de la segunda cadena de Mediaset. Así quiso despedirse:

"Terminamos como 2016 y me van a permitir hoy un adiós especial. Tras 20 años en Telecinco dejo este plató pero no me voy muy lejos, me quedo en la que es mi casa. A partir del 9 de enero les espero en noticias cuatro de lunes a viernes a las 14:00 horas. Gracias por acompañarnos y tengan la mejor de las entradas en 2017"

Ver vídeo