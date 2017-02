La semifinal de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Atlético dan un récord de audiencia a GOL

Etiquetas

El emocionante partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que disputaron el FC Barcelona y el Atlético de Madrid registró un 26,5% de share y reunió ante el televisor a 5.326.000 espectadores. Estos datos han llevado al canal a registrar un nuevo récord.

Antes del partido, la previa se anotó en la tarde un 2,5% y 304.000 seguidores, mientras que el post con Felipe del Campo a la cabeza también se apuntó máximo con un 4,5% y 750.000 fieles. En el cómputo global del día GOL obtuvo un 7% de cuota media de pantalla. A estos datos hay que sumarle los registros obtenidos por el choque con su retransmisión en directo a través de Facebook.

Hasta la fecha, la emisión más vista de la cadena de la TDT se había registrado el pasado miércoles 1 de febrero con el choque de ida entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, alcanzando los 4,8 millones de espectadores (4.824.000) y 25% de cuota de pantalla.

Lo segundo más visto de la noche fue 'Got Talent. El 'talent show' de Telecinco obtuvo un 19,8% de 'share' y los 2.588.000 espectadores que promediaron ayer. Pese a este buen dato, 'Got Talent' se deja 2,5 puntos respecto a su máximo histórico que consiguió hace siete días. 'Pulsaciones' parece no tocar fondo y, una semana más, cae y de manera notable en esta ocasión, ya que pierde 1,2 puntos y se queda con un mal 11,9%. Peor le va a 'Reinas' que, con un escueto 7,2%, pierde 0,2 puntos respecto a hace una semana.