El gallo de Manel sí que ganó Eurovisión... pero en el número de tuits

Con el gallo de Manel Navarro aún cacareando Kantar Media acaba de publicar el ránking de los espectadores que más tuitearon de Eurovisión.

Y ahí España se pone a la cabeza. El famoso gallo del representante española dio rienda suelta a la imaginación en cuestión de segundos. Eso y el último puesto seguro que animó a los espectadores a exprimir su ingenio en 140 caracteres.

Millions of dogs worldwide just leapt to the call of their overlord #Eurovisionpic.twitter.com/nMELu3EliU