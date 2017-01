'Espejo Público' ficha a Fran Rivera y así habla el torero de su nueva relación con la prensa

Etiquetas

"Me has estado toreando diez años de tu vida", le dice Susanna Griso a Fran Rivera, al que lleva diez años intentando entrevistar. Hoy ha estado en el plató de 'Espejo Público' para anunciar que ha fichado por el programa líder de las mañanas.

¿Y eso? Le preguntan. Fran reconoce que durante mucho tiempo no se ha llevado precisamente bien con la prensa. "Cuando se aceptan y se deciden las cosas y decides no estar enfadado todo el día se aceptan más cosas". Cuenta Fran que el legado más bonito que le dejó su madre es disfrutar de la vida y ser felices y siguiendo las enseñanzas hay un momento en que dices "ya está bien".

Cuenta que ha habido momentos en que veía las preguntas de los periodistas a las puertas de su casa durante tres años que lo veía como una agresión, "aunque no lo era pues yo respondía como a una agresión". Fran aclara que el que le veía en casa seguro que pensaba que era un tal o un cual.

Susanna pone sobre la mesa el debate de que a un torero ¿no le venía bien que se hablara de él? Fran dice que todo depende de como se diga. "A mí no me molesta que me insulten, pero según se cuente. El torero es muy sensible a lo que el público vaya pensando de él a la plaza. Nosotros no metemos goles ni una meta. Nosotros dependemos de lo que siente el que se sienta".

¿Has sentido mala energía hacia tí? "Sí" dice rotundo. "Ha habido momentos muy duros sumados a la carga emocional. Cuando perdemos una madre es un horror y te quedas como solo ante la vida y tener que escuchar lo que se decía todos los días y luego poenrte delante de un toro, que tienes que ir lo más despejado posible... todo lo llevas dentro". Fran continúa diciendo que en la misma plaza muchos periodistas te hacían preguntas "y si se lo preguntas a otro por la calle probablemente..."

A Fran le dicen que estaba en el negocio "tu boda salió por la tele, algo que solo puedes decir tú y el Rey. Ese es un precio a pagar". Fran dice que si concedes una entrevista a una revista o programa "el resto te despelleja". Yo respeto la curiosidad de la gente por la vida de otro, pero dar una entrevista "¿es vender el alma al diablo?", pregunta Fran.

Susanna le dice que es más alto al natural y Fran responde "en mi vida me han dicho eso (risas) lo que sí me han dicho es que soy más simpático de lo que parezco".

Fran parece estar como Pedro por su casa y manda un felicidades a su hermano Cayetano, que hoy "le caen 40. A que parece mayor que yo?", bromea. "Eso le mata", asegura.

Le preguntan a Fran por su padre, del que pone bastante fotos en Instagram. "A mi padre le echo de menos todos los días. Me acuerdo de él todos los días. Suele compartir en las redes algunas fotos que encuentro y que me gusta".

"A mi me ha hecho más daño la prensa taurina que la del corazón", dice. "Los que me hubiera gustado que me defendieran por lo que hago en la plaza debían ser los mios porque se han dejado influenciar por el corazón y me han dejado de valorar como torero y dejándose llevar".

Llega el momento de hablar sobre la polémica imagen de Fran toreando con su hija en brazos. "Los toreros somos compañeros ante todos", aclara. Y recuerda "aquello quedó en nada. No había indicio de que la niña había estado en peligro en ningún momento".

"No lo he vuelto a hacer porque no he tenido la oportunidad pero si lo volviera a hacer no lo contaría públicamente pero si pudiera hacerlo lo más probable es que lo vuelva a hacer. Mi padre lo hizo conmigo, mi abuelo con mi madre, es algo tan nuestro y tan especial...", asegura.

El mayor de los Rivera dice que entiende que haya gente que no le gustan los toros pero "¿por qué no me respetan a mi?".

Sobre Eugenia, su exmujer, dice que nunca la atacó solo que quiere la custodia de su hija "porque necesito estar más tiempo con mi hija y justo en ese momento la niña quería estar más tiempo conmigo".

Sobre Fernando Trueba y la polémica que levantó con su entrevista dice que le dolió mucho que "una persona que con el poder de hablar y que se le escuche siga metiendo esa semilla de odio que ya hay en España". Susanna dice que Trueba pidió perdón, a lo que Cayetano dice que "de sabios es rectificar y aunque no tengo el gusto de conocerlo disculpa mis declaraciones".

Fran también tiene otro frente abierto con Carmena porque "me dolió que quitara la subvención a la escuela taurina de Madrid. El toro está sufriendo un gran ataque y el fin es quitarle dinero y me dio mucha pena y lo expresé". El Ayuntamiento pagaba 61.500 euros de fondos a la escuela.