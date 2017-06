Jon Sistiaga asegura que el público va a volver a reclamar un periodismo sensato

Etiquetas

"Los medios de comunicación hablamos de las maldades visibles, que son los asesinatos, las violaciones, los robos o la corrupción, pero no hablamos de esas pequeñas maldades cotidianas que todo el mundo somos capaces de hacer", explica Jon Sistiaga que explora la maldad en todas sus dimensiones en la nueva temporada de Tabú, su serie documental que emite los jueves -a las 22.00h- el canal Cero [#O] de Movistar+.

El juez Baltasar Garzón, el Padre Fortea -sacerdote experto en exorcismos-, Juan Pablo Escobar -hijo de Pablo Escobar-, y Popeye, ex sicario que formó parte de la estructura criminal del Cartel de Medellín, son los entrevistados de esta nueva entrega de Tabú, una producción que propone un juego en el espectador: "mirarte dentro de ti mismo y reflexionar sobre qué maldades serías capaz de cometer. Incluso matar", reflexiona el periodista.

Porque Tabú es un programa que hace pensar y que se realiza con el tiempo suficiente para poder pensar. "La suerte de trabajar en un canal como Cero es que te permite huir de la actualidad y observar los temas desde otro punto de vista. Al huir de la actualidad, se puede profundizar más y se puede rascar en esos contenidos que están ahí pero que no siempre nos gusta escuchar", comenta a Lainformacion.com un Jon Sistiaga que ve como se está recuperando un género documental que parecía en peligro de extinción en la televisión en España: "hay algunos pequeños nichos que permiten recuperar un periodismo de cierta calidad, que es necesario. Sucede con las entrevistas de Gabilondo en Cuando ya no esté (también en Cero) o ahora en Antena 3, por ejemplo, que está emitiendo una serie sobre el Caso Asunta que está muy bien", analiza.

En este escenario, Tabú abrió camino como formato que ha incorporado las técnicas cinematográficas para enriquecer la esencia del periodismo. "Utilizamos una gramática audiovisual que permite que nos ahorremos muchas palabras, he redescubierto el poder de los silencios o de las miradas". Y es que la información en televisión ya no necesita recalcar todo con una explicación verbal: "ahora sólo con las imagen se explica". El espectador extrae sus propias conclusiones a través de una realización visual, que cuida los detalles del plano de reacción al movimiento de cámara que te dibuja el contexto que acoge la entrevista .

"No es que creo que el periodismo vuelva, pero sí que en determinados medios se vuelve a apostar por un tipo de periodismo que no se debía haber olvidado", observa Sistiaga que pronostica que "pasado el tiempo de la burbuja digital y de las redes sociales, el público va a volver a reclamar un periodismo sensato, de calidad, reposado, donde lo importante no sea soltar la información rápidamente para tener más clics o llegar quince segundos antes que el otro diario digital de la competencia. Nos van a hacer el clic a nosotros porque saben que somos los mejores. Porque, por encima de ser los más rápidos, tenemos a la gente más cualificada y sensata cubriendo el tema". Y ahí está el futuro del periodismo que marcan formatos como Tabú: en la credibilidad de los contenidos con tiempo para realizarse con la perspectiva profesional que otorga la calidad.

Y Sistiaga ya trabaja en las nuevas temporadas de Tabú. Los próximos temas que están sobre su mesa son el machismo y el sentido del machismo, las enfermedades mentales, la pobreza y "quizá también trataremos el post terrorismo", concluye.