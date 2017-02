Jordi Hurtado ¿el inmortal?: Lleva 30 años en televisión y nos parece poco...

Etiquetas

Dicen los memes de Internet que desde que Jordi Hurtado trabaja en televisión han existido 5 Papas, 6 Presidentes y 2 Reyes. Y es que probablemente Jordi Hurtado ya hacía televisión antes de que se inventara la televisión. De ahí que sea oficialmente funcionario de El Ministerio del Tiempo, pues el viaja al pasado como nadie y sin despeinarse. De hecho, su peinado se mantiene (casi) intacto desde que conocemos su existencia.

No concebimos la televisión sin Jordi Hurtado. Siempre ha estado ahí. Siempre. ¿Cuándo empezó Saber y Ganar? ¿en la Edad Media?, ¿Quiénes fueron los primeros concursantes de 'Si lo sé no vengo? ¿los dinosaurios? En realidad, no ha pasado tanto tiempo, pero es que Jordi Hurtado ha conseguido el más difícil todavía: mantenerse tres décadas como maestro de ceremonias de concursos. Los últimos 20 años al frente de un espacio diario como Saber y Ganar. Y eso en la métrica en la que se miden los años que marca el compás de la televisión equivale, por lo menos, a un milenio.

Desde aquel 1997 en el que se emitió, por primera vez, el concurso más longevo, 'Saber y Ganar',nuestra televisión ha cambiado mucho, también la sociedad. Ahora todo es interactivo, los programas se realizan con otro ritmo y en multipantalla. Todo fluye de otra manera. Menos el tono de presentación de Jordi Hurtado, que sigue inalterado casi como un expediente X que se analizará en el futuro.

Tal vez porque Jordi Hurtado cuenta con una cualidad que traspasa el tiempo y cualquier revolución tecnológica. Da igual que hiciera radio, televisión o que trabajara como juglar de la escuela poética medieval del mester de juglaría. Su cualidad está en que, en todo este tiempo, no ha variado su personalidad propia. Un carácter que cuenta con un valor añadido que sobrepasa la comunicación de todas las eras: Hurtado recita el guion con una facilidad y rigor que permite grabar el programa más rápido sin perder ni un atisbo de su reconocible naturalidad. Lo pone fácil. Así que hay Jordi Hurtado para rato...