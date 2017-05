El desgarrador relato de Marc Bartra sobre el atentado al autobús del Borussia

Etiquetas

Marc Bartra relató ayer emocionado en 'El Hormiguero' cómo vivió el ataque que sufrió el autobús del Borussia Dortmund. El futbolista intencional español confesó que sólo se lo había contado a sus más allegados y relató muy emocionado cómo creía que estaba muerto.

11 de abril, 19:00 horas. Marc sale del hotel, se hace fotos con los fans que se acercaron a animarlos antes del partido y se sentó en su asiento de todos los días. Iba entretenido con su móvil cuando de repente... "en un abrir y cerrar de ojos pasó todo de la tranquilidad a abrir los ojos y ver muchísimo humo, los oídos me pitaban y no oía nada y había mucho olor a pólvora, me vino un viento terrible muy caliente a la cara y el móvil se me disparó porque recibí como un balazo en la muñeca".

Continúa Marc diciendo que en ese momento vio las caras de sus compañeros y vio que "había mucho miedo porque no sabíamos lo que estaba pasando ni lo que iba a pasar. Yo intuía que la gente decía que nos fuéramos al suelo".

"Me tiré al suelo como pude porque tenía mucho dolor de cabeza y estaba muy mareado y sentía muchísimo dolor en el brazo, la mano me colgaba". Y fue ahí cuando de repente "empezamos todos a gritar de miedo. No sabíamos lo que pasaba".

"Pensé mucho en mi hija"

Lo siguiente que recuerda es que se le acercó la fisio del equipo. "Yo solo quería dormir, no me sentía bien y ella insistía en que no lo hiciera. Me daba guantazos en la cara para que no me durmiera y ahí pensé que no me podía dormir por si venía otra bomba y ahí empecé a pensar mucho en mi hija. Me decía a mí mismo que tenía que estar con los ojos abiertos porque me necesitaba", continúa.

"Para mí pasaban los minutos como si fueran horas. La fisio me pedía que estuviera fuerte y no me durmiera pero lo hacía llorando y mirando el agujero de la ventana" porque nadie sabia si había más bombas.

Marc se emociona y reconoce que "para mi mis compañeros son héroes. Lo que vivimos allí, el dolor y el miedo, no se lo deseo ni una cuarta parte a nadie, porque al final es que lo siguiente era no estar allí".

Confiesa que en cualquier momento se podía morir. "Imagínate como era aquello que mi primer pensamiento era saber si estaba vivo o no, luego si me podía mover o no. Yo estaba en shock, los oídos me pitaban y la cabeza me dolía muchísimo. Cuando ya vi que no había más explosiones noté que seguía vivo y me hicieron un torniquete con una chaqueta porque nadie bajaba del bus a coger nada".

"Tranquila cariño estoy bien" fue lo primero que le dijo a la primera persona que vio ya en el hospital. Era su futura mujer. "Cuando vi a Meli fue como si le hubiera dado mi primer beso otra vez".

"Córtame el brazo si quieres"

Durante el trayecto en la ambulancia tenía muchísimo dolor en el brazo y pedía "que me pusieran lo que quisieran". Llegó a decir: "Córtame el brazo si quieres. Estaba vivo".

Marc pensó que no volvería a jugar al fútbol "hasta que al salir de la operación el doctor le dijo que en un mes podía jugar de nuevo: "No me lo creía, pensaba que era una broma".

Al salir del hospital Marc confiesa que le dio un ataque de ansiedad en el viaje de vuelta a casa. "En el hospital estuve una semana y al volver no tenía saliva para tragar, empecé a sudar, bajamos las ventanillas... nadie sabía quién había sido y creía que venían a por mi y me habían puesto más trampas... fue llegar a casa y mirar por la ventana todo el rato los primeros días".

Sigue el jugador del Borussia relatando que la vida te da leches aunque te vaya bien pero... "El mañana lo veo muy lejos, me caso dentro de dos semanas y lo veo lejísimos. De estar en silencio, de ir a hacer lo que más nos gusta y boom, se te va, nunca sabes, al final siempre hay una última sonrisa, un último abrazo, un último beso, un último momento y al final hay que vivirlos, si no los vivimos ahora ¿cuando los vamos a vivir?", confiesa.

Su declaración de amor, de película

Ya más relajado Marc Bartra contó cómo pidió matrimonio a Meli, su futura mujer. Ella se creía que iba al cine a ver una película "y lo que no sabía es que la película la había hecho yo y salían imágenes nuestras de momentos que habíamos pasado juntos". Marc le dijo que él se iba a echar la siesta pero en dos horas cogió un avión y se presentó en la sala de cine.

"Hemos pasado unos meses muy intensos", confiesa.