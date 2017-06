La mazorca más vista del domingo que costó una expulsión en 'Masterchef'

Etiquetas

Odhkuu se ha quedado a las puertas de la semifinal de 'Masterchef'. Lo ha hecho ante 2,4 millones de espectadores. Su eliminación fue lo más visto del domingo. El concurso de La 1 volvió a cosechar el minuto de oro del día.

Anoche Santiago de Compostela fue el escenario donde Miri, Jorge y Nathan pasaron a la semifinal. Lo hicieron gracias a un pulpo y un lacón para chuparse los dedos.

Edurne también está en la semifinal, pero no por como capitaneó a su equipo. Estaba al frente de un caldo gallego que no fue muy acertado y de una tarta de santiago que tampoco pasó el OK de todos los comensales. Mandó a su equipo directo a la prueba de eliminación en la que ella no fue expulsada porque tenía un delantal dorado que te salva de todo.

En ella se vieron las caras Odhkuu, Silene, Elena. Junto a Edurne tuvieron que dejarse la piel para el reto de la noche. El mejor de la prueba se llevaría un comodín para utilizar en la semifinal.

Se enfrentaron a un plato con mucha técnica: La mazorca de maíz multiesférica. Los granos de maíz eran esferificaciones por separado. En el plato había hasta nueve elaboraciones diferentes. "El plato es raro, muy raro", dijo Odhkuu cuando lo vio.

Durante la prueba no paró de decir que la cocina de vanguardia es muy difícil para él porque "es nuevo para mí". Y al final no lo consiguió. Se perdió entre todas las especificaciones de la receta. "Ha leído los ingredientes pero no la elaboracion", dijo el jurado durante la prueba. No consiguió la profundidad de los sabores y "nunca te hemos visto más perdido en la cocina". El resultado le supuso su marcha de 'Masterchef' y las lágrimas de Miri "se me va todo".

Silene era la otra concursante que durante la prueba tuvo un pie fuera. El jurado no entendía por qué no había trabajado mejor la receta, por qué no había cuidado los pequeños detalles. "Tu plato deja mucho que desear", le dicen.

Elena lo bordó, y eso que se equivocó en un paso y tuvo que rectificar. Fue la primera en salvar la prueba y tendrá una importante ventaja para la siguiente semana.