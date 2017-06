Matías Prats le pisa los talones a Jorge Javier y no lidera por 3.000 espectadores

Etiquetas

3.000 espectadores es la diferencia entre el primero y segundo en el ránking de lo más visto del jueves. A la cabeza, Jorge Javier Vázquez con su 'Supervivientes' y 2.764.000 espectadores. Detrás, la visita de Matías Prats a 'El Hormiguero' (2.761.000).

Había ganas de ver a Matías Prats en un ambiente más desenfadado que un plató de informativos. Fue a un programa 'amigo' para hablar del despliegue de Antena 3 en la final de Champions y la idea sedujo a más espectadores que los que vieron las confesiones tras el atentado al autobús del Borussia de Bartra (2,5) o las anécdotas de Pedro García Aguado sobre 'La Isla' (2.446.000). Eso sí, con los fieles a Shakira no pudo (3.378.000 espectadores).

Prohibido fotos en el plató

Una hora antes de que empiece 'El Hormiguero' el público que lo ve en directo ya está esperando que se abran las puertas de plató. Una botella de agua después, todos en su sitio escuchan las instrucciones: prohibido hacer fotos al plató, los autógrafos al final y pasarlo lo mejor que se pueda.

Anoche Matías Prats se lo puso muy fácil al regidor. No hacía falta animar cada dos por tres al público para que aplaudiera.

La fiesta se quedó muda sólo cuando Prats recordó los tres informativos en los que más sufrió. El primero, el del 23 F. Era un 'novato' en TVE y le tocó narrar las primeras imágenes del Congreso desde que fue asaltado. "Me santigüé antes de empezar", recuerda.

Tejero casi le cuesta el puesto

Se fue junto a un cámara a grabar y cuando el objetivo sobresalió por la barandilla del hotel que había al lado pudo ver al mismísimo Tejero fumando un cigarro. Así empezó a contarlo hasta que vió aparecer a su jefe. "No puede ser, no puede ser", le decían a un Matías que, prevenido como siempre, relató aquel momento histórico con un "Señores, me parece reconocer al comandante Tejero fumando en compañía de...".

Sabía perfectamente que era Tejero, pero no quería meter la pata. Y aquí llega su primer consejo: "Si no te pones nervioso y lo llevas preparado no peques de exceso en los directos, tienes que estar tranquilo y tomarte tu tiempo". Eso sí, el consejo llega 30 años después de profesión "porque aquel día estaba acojonado", bromea.

Matías tampoco olvida el día del 11S, ni el que viajó a Bilbao con todo el equipo para contar la manifestación que se había organizado la tarde que expiraba el plazo para que ETA asesinara a Miguel Ángel Blanco. "Había tanta gente que me subí al techo de la camioneta para ver. Todos creíamos que lo iban a liberar. Dos horas después apareció con dos tiros en la nuca".

Los Prats, de lágrima fácil

El resto de recuerdos fueron siempre acompañados de una sonrisa. Matías se sorprendía de la cantidad de cámaras que tenía enfrente. Desde casa vemos a Pablo Motos y el invitado y parece que hay un abismo entre ellos. En plató se les ve mucho más juntitos. Y enfrente de ambos, una veintena de personas.

Pablo ayer se lo mostró a la audiencia y Matías bromeó con ello porque para hacer un informativo "no rasco nada de esto". Prats desvela que cuando está dando el informativo está escuchando a los redactores, los teléfonos... "pero nadie me hace ni caso".

Llegó el momento de recordar a su padre. Si hubiera llegado a casa con su reciente premio a mejor comunicador otorgado por el Ministerio de Educacion el padre lo primero que le hubiera dicho sería "pedazo de mamón". Luego ¿Estás seguro que te lo han dado a ti y no sería para mí? Y continúa: "Los Prats, que somos de lágrima fácil, alguna lagrimita hubiera caído para celebrarlo".

Su padre no le quería de becario en TVE

¿Y cómo llevaba Matías Prats hijo la presión? "Lo tenía mal. Mi padre conmigo era rígido, sobre todo en el tema profesional y cuando vio que quería abrazar la profesión y vio mis capacidades se echó las manos a la cabeza y pensó que iba a acabar con su buen nombre".

Y no quedó ahí la cosa... El padre de Matías Prats recomendó en TVE que no le aceptaran de becario. "Cuando le dije que había aprobado unos exámenes me dijo que iba a llamar al director para que me echaran al día siguiente. Lo intentó por activa y por pasiva y no le salió bien", recuerda entre risas.

Las cosas no vienen regaladas

El mejor consejo profesional que le dio su padre es que las cosas no vienen regaladas. Prats confesó que a él la vida le ha regalado mucho: "entré con paracaídas en mi primer trabajo, de buena familia, con buena infancia, con buenas amistades y mi padre como consejero...". Y da otro consejo: "aprendía porque como no tenía cualidades especiales tenía que currar y después ser muy riguroso, no tratar jamas de maquillar la información. Ser veraz y respetuoso".

Unos meses boca abajo

Tres desprendimientos de retina le obligaron a estar unos meses de baja. "Tenía que estar boca abajo todo el rato. Para ver la televisión alquiló una butaca especial que se pone un juego de espejos debajo y así permitía ver el reflejo de la tele".