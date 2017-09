El duro verano de Mediaset y Atresmedia en bolsa: su acción cae cerca de un 30%

Etiquetas

La bolsa española creció este lunes un ligero 0,2%, pero los grandes grupos audiovisuales del país volvieron a sufrir un nuevo revés tras otro informe que rebaja la previsión de ingresos publicitarios, esta vez de Credite Suisse. Mediaset fue el farolillo rojo del Ibex al caer el 1,25 %, mientras que Atresmedia cayó un 3,07% en el parqué madrileño, repitiéndose la tónica marcada desde que llegó el verano.

Los primeros analistas que aventuraron la caída fueron los de Deutsche Bank, quienes auguraron caídas superiores al 20% antes de final de año. En lo que va de 2017, la acción de Atresmedia ha perdido el 18,37% de su valor, mientras que la de Mediaset ha caído un 16,12%. Si comparamos su capitalización bursátil con la de los meses de abril y mayo, cuando alcanzaron máximos anuales, la compañía propietaria de Antena 3 pierde un 28,62%, mientras que la dueña de Telecinco, un 27,54%.

Las dos televisiones cotizadas de España viven tiempos duros debido al frenazo publicitario, que crece a un ritmo más lento del vaticinado en 2016. Ya lo avisó gigante británico de la publicidad WPP, que en agosto redujo su previsión de crecimiento de ingresos netos del 2% a una cifra entre el cero y el 1%. Durante la presentación de sus resultados semestrales, avisó de la competencia que suponían Google y Facebook en el terreno digital, donde Atresmedia y Mediaset también compiten con su contenido online.

El siguiente en lanzar otro 'profit warning' fue ProSiebenSat.1 Media. El conglomerado alemán de medios de comunicación revisó a la baja su expectativa de facturación para el tercer trimestre, así como el segundo semestre completo de 2017, al reducirse los ingresos publicitarios. Sufrió un varapalo en la bolsa que se hizo notar en España. También golpeó a Mediaset y Atresmedia.

Los analistas de Macquarie recomendaron asignar un valor menor a la acción de Mediaset respecto al que estaba marcando en la bolsa a principios del mes de septiembre. Además del mercado publicitario, sus previsiones castigaron las barreras con las que se estaba encontrando Vivendi para tomar el control de Mediaset, así como de Telecom Italia.

Restricciones que coincidieron en el tiempo con las apariciones en el mercado televisivo bajo demanda por Internet de Sky y de Amazon. Desde Macquarie explicaban que en los próximos meses nos vamos a encontrar con un "mercado televisivo español más competitivo de lo que ha sido durante años", ya que estas ofertas se unen a las más pujantes todavía de HBO y Netflix. La televisión de pago crece lentamente, pero ya suma más de seis millones de usuarios.

Credit Suisse augura un 2018 de descensos

Y el último en lastrar el crecimiento de los dos grupos de comunicación cotizados ha sido Credit Suisse debido a que observa "un mercado publicitario más débil impulsado por los recortes en los presupuestos de los bienes de consumo". El consejo que ha dado sobre Mediaset pasa de comprar a neutral, mientras fija un precio objetivo de 9,70 euros, una reducción del 24,81% respecto a los 12,70 marcados en primer lugar. Respecto al grupo Atresmedia, tampoco recomiendan comprar y rebajan el precio objetivo de 13,9 euros a 8,9, lo que supone una reducción del 37,41% en sus expectativas.

El informe de los analistas del grupo suizo extiende las caídas al segundo semestre del año debido a una reducción del 7% en las previsiones de beneficio por acción para los dos grupos audiovisuales más potentes de España. Los augurios son peores respecto a 2018, año en el que estiman caídas del 13% en Atresmedia y del 16% en Mediaset. Desde Credit Suisse destacan que “los no creen que la tendencia se limite a 2017 “ y pese “a la fuerte demanda de los consumidores, no ven una tendencia de inversión” a principios del próximo año, por lo que no están seguros de “cuánto podrá revertir” la publicidad.

Ambos grupos cerraron el primer semestre de 2017 con beneficios. Mediaset ganó más de 125 millones de euros pese a que sufrió un descenso del 2% en sus ingresos publicitarios, al caer de los 490,3 a los 481,8 millones de euros. Atresmedia tuvo un beneficio de 84 millones, pese a ingresar 472,5 millones de euros por publicidad, 6,9 millones menos que un año antes. Los primeros valoraban que existe "una mayor volatilidad en el mercado publicitario" y que esperaban los ingresos dibujen "un perfil de evolución al alza en la segunda parte del año".