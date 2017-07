Movistar hará una megainversión en series y se prepara para vivir sin fútbol

Etiquetas

La última batalla en la guerra del fútbol la ganó Mediapro y Movistar quedó tocada. La compañía de Jaume Roures se ha hecho con los derechos de la Champions League para el trienio 2018-2021 y ha confirmado su hegemonía en los derechos televisivos. Actualmente tiene la propiedad de la emisión de la Liga y la Champions a través del canal de beIN Sports y la tendencia no tiene visos de variar en el futuro.

Esta 'victoria' de Mediapro fue la gota que colmó el vaso en los despachos de Las Tablas, donde llevan años planteándose si la oferta televisiva puede vivir al margen del fútbol. Si bien es cierto que se venden como 'La casa del fútbol', la realidad dista mucho de esta afirmación en las últimas temporadas.

En el último concurso de LaLiga para el trienio 2016-2019 solo se quedaron un partido por jornada (Partidazo), y los resúmenes que han venido emitiendo en el programa 'El Día del Fútbol'. Y para ello pagaron 750 millones de euros. Mediapro pagó 1.900 millones por ocho partidos. Telefónica terminó por pagar 2.400 millones de euros a Jaume Roures por el alquiler de beIN Sports y poder ofrecer el fútbol a sus abonados.

Movistar tiene claro que el fútbol a este precio no es rentable. Por si fuera poco, Mediapro va a pagar unos 700 millones de euros por la emisión de tres temporadas de la Champions League. La televisión de Telefónica considera que sería necesario aumentar considerablemente el precio de los paquetes audiovisuales para rentabilizar semejante inversión.

En comparación, en el trienio 2012-2015, Movistar pagó 450 millones de euros por los derechos televisivos de la Champions League, casi la mitad que el precio actual. Y es que el coste del fútbol europeo se ha convertido en una burbuja hinchada por la UEFA, que cada vez aprieta más a los operadores, hasta encarecer el producto un 260% en 15 años.

Objetivo: 12 meses 12 series

Domingo Corral, director de Ficción Original de Movistar+, anunció que de cara a 2018 la plataforma de televisión pretende estrenar una serie de producción propia al mes. Lo hizo durante la presentación de la serie 'Mira lo que has hecho', protagonizada por Berto y producida junto El Terrat. Telefónica está decidida a hacer una megainversión en series para aprender a vivir sin fútbol.

En lo que va de año, Movistar ha anunciado que estrenará cuatro series de producción propia dentro de su estrategia de que contempla más de 20 proyectos en desarrollo. Se trata de 'La Zona', 'Vergüenza' y 'La Peste' y la más reciente, 'Velvet Colletion'. "Hay que contar también lo que pasa aquí, con nuestro idioma, nuestra realidad", afirmaba Domingo Corral allá por el mes de enero sobre esta apuesta.

En cuanto a producción extranjera, Movistar emite 'House of card', 'Juego de Tronos', 'Breaking Bad', 'Orange is the New Black', 'Twin Peaks' o 'Review', entre una amplía oferta.

Movistar anunció recientemente una bajada de precios de las ofertas más baratas. Y lo justifican afirmando que quieren democratizar la televisión, pero lo cierto es que los accesos de clientes a la televisión de pago están cayendo, como comentó hace unos meses el presidente de Telefónica, Luis Miguel Gilpérez: "Estamos a la cola" de Europa en televisión a la carta. Solo "uno de cada tres españoles" paga por ver la televisión.

Quedan todavía dos años para que se abra una nueva puja en el fútbol, la que servirá para adjudicar los derechos del trienio 2020-2023 en la Liga. Hay que esperar por lo tanto para saber si Telefónica se olvida de verdad del fútbol o se trata de una maniobra para rebajar los precios de los derechos.