Los ochenteros están de enhorabuena: Netflix rodará 'The Dark Crystal'

Un gran clásico de los 80 regresa a Netflix. La plataforma de entretenimiento por Internet líder en el mundo traerá The Dark Crystal: Age of Resistance de The Jim Henson Company en exclusiva para sus suscriptores de todo el mundo. La serie de aventuras fantásticas de 10 episodios es una precuela de la innovadora película de 1982 The Dark Crystal, y su trama tiene lugar 10 años antes de los eventos del filme. La serie será rodada en el Reino Unido y mostrará un conjunto de criaturas fantásticas de última generación creadas por Jim Henson’s Creature ShopTM y por Brian Froud, el diseñador del concepto original.

The Dark Crystal: Age of Resistance vuelve a la tierra de Thra. Cuando tres Gelfings descubren el terrible secreto detrás del poder de Skeksis, empezarán una épica cruzada que motivará el espíritu de la rebelión con el objetivo de salvar su mundo.

El renombrado director de cine Louis Leterrier (Ahora me ves, El increíble Hulk) será el encargado de la producción ejecutiva y de la dirección de la serie. The Dark Crystal: Age of Resistance es una serie original de Netflix producida por The Jim Henson Company en colaboración con Louis Leterrier, Lisa Henson y Halle Stanford. La veterana colaboradora de Henson, Rita Perugi, es la productora de la serie y Blanca Lista la productora ejecutiva. Los responsables del guion serán los co-productores Jeffrey Addiss y Will Matthews (Life in a Year), y Javier Grillo-Marxuach (Perdidos, Los 100).

“The Dark Crystal: Age of Resistance combinará el arte de los títeres de The Jim Henson Company con la visión de Louis y su capacidad de contar historias, combinado con un conjunto de imágenes digitales y efectos visuales de última generación”,ha señalado Cindy Holland, vice presidenta de contenidos originales de Netflix. “Tengo muchas ganas de que las familias de todo el mundo vean cómo damos vida a estos personajes increíbles”.

“Louis Leterrier es un apasionado del mundo de The Dark Crystal y tiene una increíble visión creativa de la serie. Aporta su pasión a cada aspecto de la producción mientras que lidera al talentoso equipo de artistas y escritores que están trayendo a la vida este universo”, ha señalado Lisa Henson, CEO de The Jim Henson Company. “Netflix siente un gran respeto por el trabajo original de mi padre y por las muchas personas a las que inspiró. Son los socios perfectos para crear este siguiente capítulo épico en la historia de The Dark Crystal, tanto para los nuevos fans como para los ya consolidados que han esperado tanto tiempo para disfrutar de las nuevas aventuras de este universo”.