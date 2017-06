¿Quién ha quedado más veces el último? PP y PSOE se enzarzan por Eurovisión

Etiquetas

El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, rindió este miércoles cuentas en la Comisión Mixta de Control Parlamentario celebrada en el Senado. Entre la veintena de preguntas de los Grupos Parlamentarios hubo cabida para la salud económica del Ente Público, la negativa a emitir en directo el World Pride o la presencia del deporte femenino en la televisión estatal. Pero por encima de todas estas cuestiones, la que más polémica generó versó sobre el fracaso de España en Eurovisión.

José Zaragoza Alonso, representante del PSOE, cargó las tintas contra José Antonio Sánchez y le culpó de forma directa de que Manel Navarro, cantante español en el festival, terminara en la última posición. El presidente se limitó a afirmar que se sentía "orgulloso" del trabajo "de los profesionales" de la casa que realizaron un "gran esfuerzo para acudir en las mejores condiciones a Eurovisión". En ningún momento se refirió al cantante, aunque dijo que “hubiera preferido quedar el primero, pero el resultado es el que es y ya estamos trabajando para que el el próximo año sea mejor”.

Al parlamentario socialista no le convenció para nada esta respuesta, así que atacó de nuevo. Felicitó a José Antonio Sánchez de forma irónica por “no ganar, que era el objetivo que tenía usted y así no organizar el próximo festival. Usted decidió que este gasto no lo iba a hacer. Han sido eficaces, también, en el proceso de selección con todo el escándalo y con el tongo. Han sido eficaces en disminuir la audiencia en 10 puntos y han sido eficaces en no quedar primeros. Pero les haría una petición. ¿Podrían conseguir que esta eficacia no conllevase la pérdida de imagen, el desprestigio que ha tenido TVE en este proceso y la vergüenza que han tenido que pasar los profesionales?"

Un ataque del que José Antonio Sánchez salió añadiendo aún más sarcasmo e ironía al enfrentamiento dialéctico y que terminó con el aplauso generalizado de la bancada popular: "Gracias señor Zaragoza. Dado que me ha felicitado por quedar el último, trasladaré la felicitación a anteriores presidentes o directores generales de la Corporación que quedaron últimos, alguno de ellos nombrado por el PSOE, que seguro que le hará ilusión. Le digo que España ha quedado dos veces la penúltima y cinco veces la última. Y le aseguro que no he sido yo siempre el único que he estado aquí. Los había con otros nombres y otros apellidos. Yo haré todo lo que pueda dentro de las posibilidades en el futuro para superar los malos resultados, pero le vuelvo a recordar que no solo han sido conmigo, que se han dado sido siete veces".

Tensión con el World Pride

La polémica suscitada al conocerse hace unos días que TVE no emitirá el World Pride también ha llegado a la comisión mixta de control parlamentario. Sánchez confirmó que "la Corporación no se plantea emitir el evento como una retransmisión en directo, no entra dentro de nuestros cálculos y nuestra programación. Sí lo cubriremos y daremos todas las informaciones que se produzcan".

Ante la repregunta del socialista Ignacio Urquizu, Sánchez subió la intensidad de su discurso y dejó otro recado al PSOE: "Usted dice que se siente sorprendido de que no lo emitamos, y yo también me sorprendo de lo que me dice. Porque en 2017 hace 40 años que se celebran las marchas del Orgullo Gay y en TVE no se ha transmitido ninguna vez. Y le digo más. En 2005, con José Luis Rodríguez Zapatero gobernando en España, se aprobó dos días antes de la marcha la ley del matrimonio homosexual. Podríais haber aprovechado entonces para haberlo emitido en directo y no lo hicisteis".

Equilibrio económico

El presidente de la Corporación ha asegurado que "en 2017 no habrá desviaciones negativas" respecto al presupuesto, ya que en los primeros meses del año se está manteniendo una tendencia similar a la de 2016, que finalizó con un superávit de 800.000 euros. En este periodo, el grado de ejecución de los gastos de explotación ha sido de un 91,5% y la expectativa es que se mantenga una evolución similar en los próximos meses.

José Antonio Sánchez ha detallado además que el endeudamiento se sitúa en 44,3 millones de euros en abril, lo que supone una reducción de un 4% respecto al cierre de 2016. Ello permite mantener una previsión favorable para 2017, año en el que RTVE prevé cumplir el presupuesto de gasto y cerrar nuevamente en equilibrio, ha subrayado.