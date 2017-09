Pedro García Aguado se ha vuelto un loco del ahorro y estos son sus consejos

Etiquetas

Pedro García Aguado quiere ahora enseñarnos a ahorrar haciendo solo unos pequeños gestos. Y el primero que asegura que no era consciente del dinero que perdía por cosas como tener el cargador del móvil enchufado sin estar cargando nada es él.

Antena 3 ha estrenado ‘Eso que te ahorras’, donde enseña a vivir igual o mejor gastando menos. El lema parece que se lo ha tatuado a fuego el propio presentador. Y si no que se lo digan a sus hijas... “Confieso que me he vuelto un loco de esto de ahorrar”.

“Me he vuelto muy pesado. Mis hijas me piden que deje este programa y empiece a hacer otro porque las persigo por la casa apagando luces o los aparatos que han dejado en stand by”. Y eso no es todo: “nada más llegar a casa el primer día de rodaje confisqué las planchas del pelo porque es increíble lo que consumen”, asegura. Los aparatos que tienen una pequeña resistencia son unos de los que llaman devoradores de energía.

El fichaje de A3 también se llevó las manos a la cabeza cuando fue consciente del agua que gastamos cuando nos duchamos. “En un minuto se consumen diez litros… ¿cuánto tardas en ducharte?”...

Otra de las cosas que deberíamos revisar es la potencia que tenemos contratada en casa. “Si nunca te han saltado los plomos incluso poniendo a la vez lavadora y horno, revísalo porque seguro que tienes margen para bajarla una franja”, avisa.

Aguado es consciente de que “somos muy cómodos y a veces no nos gusta que nos digan que apaguemos la luz o no nos importa ahorrarnos dos euros en una factura porque son solo dos euros… pero si sumamos todo lo que podemos ahorrar en pequeñas cosas y multiplicamos por doce, ya sí es un dinero”.

Está convencido de que va a poder concienciar porque en esta ocasión no se hablará de porcentajes sino de dinero contante y sonante. “Decimos a una familia los euros exactos que se ahorrarían al año y te aseguro que es lo suficiente como para pegarse un buen viaje”.

El lema del programa, que se emite después de 'El Hormiguero 3.0', es vivir en todo momento igual de bien “o incluso mejor”, pero además ahorrando. Un ejemplo aquí es la calefacción. Hay quien tiene que tomar la drástica solución de apagarla “y muchas veces con dejar el termostato a una temperatura media todo el día evitas el gasto excesivo que supone dejar la casa enfriarse y luego poner el termostato a 28ºC”.

Y parece que tiene razón. Son muchos los expertos que aseguran que con pequeños gestos podríamos rebajar la factura de la luz.

Consejos para ahorrar

Según el IDAE los electrodomésticos suponen el 55% del consumo de energía en casa por tanto optimizar su consumo es muy importante así como elegir una Clase A++ a la hora de comprarlos.

Así, para evitar que la factura de luz se dispare por la lavadora hay que lavar a la menor temperatura posible. El 80% de la energía que gasta una lavadora se produce al calentar el agua. Lavar a 15º en lugar de a 40º reduce el consumo a la mitad.

El microondas consume bastante menos que el horno, pero cuando hay que usarlo es importante, si podemos, aprovechar el encendido del horno para preparar varios alimentos y apagarlo minutos antes de que esté lista nuestra comida con el fin de que se siga horneando con el calor residual.

En cuanto al frigorífico hay que configurar su temperatura entre 3º y 7º y el congelador a -18º. Por cada grado que bajemos la temperatura hay hasta un 5% más de consumo. Mantenerlo en buenas condiciones nos puede suponer un ahorro del 25% de la energía consumida.

Si queremos ahorrar en calefacción, debemos ajustar el termostato entre 19º y 21º durante el día y durante la noche. Cada grado de más supone un incremento del 7% en el consumo. Cuando no estamos en casa no debemos apagarlo y ponerlo a una temperatura de entre 15º y 17º. En cuanto al aire acondicionado, debemos ajustar el termostato a una temperatura de entre 24º y 26º.

Eso sí, el 40% de las pérdidas de calor se produce por las ventanas, por lo que para ahorrar resulta muy interesante instalar una doble ventana o utilizar un cristal eficiente. También debemos vigilar el aislamiento de las fachadas para que nuestro hogar conserve el máximo calor. Ocho de cada diez viviendas carece del aislamiento adecuado.

Por otra parte, el uso de ollas a presión o rápidas permite un ahorro de hasta un 60% en el consumo energético. Un truco: mantener las ollas tapadas para conservar el calor y apagar el fuego 5 o 10 minutos antes de acabar la cocción. Si utilizamos ollas y sartenes con un diámetro algo superior a la superficie de la placa la cocción de los alimentos será más rápida y, además, podemos ahorrar hasta un 20% en el consumo.

Por último, recordar que el consumo silencioso de los aparatos que están apagados pero encendidos sale más caro de lo que creemos. Según la Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética, apagar todo lo que se queda en stand by significa ahorrar un 10% de todo lo que consumes. Para un consumo medio (3.500 kWh/año) esto son 52 euros de ahorro.