La prensa tiene la 'culpa' del corte de pelo de Ronaldo en el Mundial 2002

Etiquetas

Dos veces campeón del mundo con Brasil, dos balones de Oro, una bota de oro... "tienes más copas que el mueble bar de Miley Cyrus", bromea Pablo Motos. Y así empezó un Hormiguero que vuelve a arrasar en audiencia. El invitado, Ronaldo Nazario.

En su visita al programa de Antena 3 Ronaldo se metió al público, y a Pablo Motos, en el bolsillo desde el minuto uno. Tras reflexionar sobre el teatro excesivo que hay ahora en el fútbol y lamentar que sea así recordó que este domingo jugará de nuevo un poquito "pero solo un poquito porque ya duele todo". Lo hará en el partido benéfico del domingo en el Bernabéu. "Ahora juego a tenis".

"Este domingo jugaré un poquito, pero poco porque ya duele todo"

Repasó el partido que no olvida y su lado más 'gamberro' y también dio explicaciones de por qué en el Mundial de 2002 apareció en la final con un corte de pelo muy peculiar. Toda la cabeza rapada excepto media luna en la zona de delante.

Ronaldo presume de ser un excelente peluquero. De hecho se corta él mismo el pelo. Aquel día, después del partido de la semifinal en 2002, salió con ese corte de pelo para que los compañeros le dijeran algo y cuando vio que todos hablaban y bromeaban pensó que no se iba a rapar entera la cabeza "para que así la prensa hablara del corte de pelo y no de la lesión que tenía en la pierna". Y funcionó.

El día más feliz de su vida como jugador de fútbol es la final de Brasil contra Alemania en Japón, donde ganó dos cero con dos goles suyos. Llegaba de una lesión de rodilla muy grave y atrás quedaba el mal sabor de boca del Mundial que perdió ante Francia con dos goles de Zidane. "Poquísimas veces un jugador profesional entra al campo sin ninguna molestia", asegura.

Y ¿dónde duelen más los balonazos? Pues... "ahí mismo", responde Ronaldo entre risas. Recuerda que en el Bernabéu le pasó una vez, que se llevó dos pelotazos en sus partes nobles muy seguidos. "Una en el minuto cinco y otra en el nueve, y pilló un poco todo...".

Llega ahora el momento de hablar del Ronaldo más 'gamberro'. El exdelantero del Real Madrid asegura que sus fiestas "la gente solo se las imagina porque no tienen ni idea de lo bueno que era". Y recuerda una anécdota: "Florentino me echaba muchas broncas. Un día me llamó a su casa y me dijo que por qué no me quedaba en casa como Figo con su esposa y yo le respondí y le dije que si tuviera la mujer que tiene Figo yo me quedaría en casa todos los días".

"Florentino me dijo que me quedara en casa como Figo y le dije que si tuviera la mujer de Figo claro que me quedaría"

A los entrenamientos asegura que llegó solo dos veces tarde. "Regularmente llegaba el primero, antes de que abrieran la puerta incluso porque tenía que hacer mucho ejercicio de fisio". Pero Ronaldo no olvidará a Sacchi nunca. "Llegué un día tarde y me regañó muchísimo... y me multó". Pero esa misma semana llegó otra vez tarde. "Antes de que Sacchi empezara a hablar le dije o la multa o la charla, los dos no".

"Llegué tarde y Sacchi me regañó y multó. La segunda vez le dije que o charla o multa. Las dos no"

No se plantea ser entrenador. "Tengo un trauma de 20 años como jugador viajando, entrenando, concentrado". Ronaldo tampoco se ve con aguante para "soportar a 25 o 30 tíos y cada uno pensando de una manera... es un rollo, no lo sé como lo hacen". Y adelantó que se está preparando para un nuevo proyecto de gestión y "quizá el próximo año podamos tener alguna novedad".