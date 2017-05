Los apartamentos más famosos de la televisión

Etiquetas

Puede que sea porque son baratos para rodar o porque las mejores historias siempre suceden en lugares cerrados. Los apartamentos se han convertido en espacios muy habituales en las series de televisión, hasta tal punto de ser la seña de identidad de muchos de ellos.

Seguro que si piensas en alguna ficción, española o extranjera, reconoces fácilmente las viviendas en las que viven sus personajes.

“Friends”, “Siete Vidas” o “Aquí no hay quien viva” son algunos ejemplos de series que no serían nada sin adentrar la cámara en el lugar donde habitan sus protagonistas.

Wimdu, plataforma europea de alquiler de apartamentos privados, ha seleccionado algunos de los más famosos de la historia televisiva. ¿Quieres conocer algunas curiosidades?

“Friends”

De terciopelo y color naranja, el sofá de “Friends” es uno de los asientos más conocidos de la televisión y, desde que empezó a emitirse en 1994, no hay quien no se haya hecho una foto con su grupo de amigos amontonados en un sofá. Pero además de su mítica cafetería, en la que los protagonistas se encontraban como en casa, el edificio de los apartamentos de “Friends” es otro de los símbolos de la serie. Su fachada se ha vuelto tan popular que turistas de todo el mundo llegan hasta la zona del Greenwich Village de Nueva York en busca de la foto que estaban deseando: la esquina de Bedford Street y Grove Street, donde se encontraban los apartamentos de Monica, Rachel, Chandler y Joey. Pero solo la fachada de este espacio es real, ya que el resto se grababa en plató.

“Siete Vidas”

¿Qué es lo que hace falta para que surjan conflictos y todo tipo de relaciones entre un grupo de familiares y amigos? Que vivan en dos apartamentos contiguos. Así se creó “Siete Vidas” en 1999, una sitcom de más de 200 episodios que marcaron un antes y un después en la producción de series españolas, con actores tan conocidos como Javier Cámara, Santi Rodríguez, Anabel Alonso o Amparo Baró, entre otros. Las collejas de “la Sole” resonaban en todas las paredes del edificio. Pero como sucede en la televisión, aunque la serie estaba ambientada en Madrid, casi todos los escenarios eran de cartón piedra. Eso sí, se rodaba con público en directo.

“Punky Brewster”

¿Quién no recuerda las historias tan entrañables de esta niña huérfana que se metió en nuestros corazones en la década de los 90? La serie comienza precisamente en un apartamento, cuando Punky Brewster se mete en uno que se encuentra vacío, donde es descubierta por Henry, una persona mayor que vive solo, ejerce de fotógrafo y administrador del edificio y tiene un carácter bastante agrio. La historia se desarrolla en la ciudad de Chicago y, aunque a veces se muestran los exteriores, lo que más destacan son el salón, la habitación de Punky o la pequeña casa del árbol, en la que desata toda su imaginación y creatividad. Los interiores son muy importantes para esta familia, ya que es donde se desarrolla el amor y toda la zona de confort frente a los obstáculos de otros agentes externos.

“Aquí no hay quien viva”

¿A quién no se le ha venido a la mente esta serie de televisión cuando se ha subido en un ascensor antiguo? Situada en un edificio del siglo XIX, con tres pisos, seis apartamentos, un ático, un local antiguo y una portería, “Aquí no hay quien viva” se ha convertido en unas de las mejores comedias españolas de los últimos tiempos. Aunque la ciudad nunca se llegó a mencionar en el guion, la calle Desengaño 21 y otros datos apuntan a que estaba inspirada en Madrid. Sin embargo, la calle de la serie es ficticia y no coincide con la real, que se encuentra en la zona Centro de la capital. Desde una pareja gay hasta el carácter histriónico de la mujer del presidente de la comunidad. Ninguna situación sería tan disparatada si no se desarrollaran en estos apartamentos. La mezcla de circunstancias fue tan exitosa que “La que se avecina” decidió utilizar muchos de estas características para esta nueva adaptación.

“Aída”

Esta serie surge como un spin off de Siete Vidas. Pero si “Aída” volviera a grabarse en la actualidad, seguro que alguno de sus episodios incluiría alguna trama con un turista que alquila un alojamiento de la economía colaborativa. En este caso, los apartamentos más famosos son aquellos en los que vive Aída y su familia, y el de Paz, que representa al personaje que tiene mejor casa y en el que todos quieren vivir. La serie está ambientada en el ficticio barrio madrileño de “Esperanza Sur”, que podría ser una zona humilde, como Carabanchel o Vallecas. Casi todas las acciones de las todas las temporadas se desarrollan alrededor de esta pequeña plaza, donde todas las escenas están grabadas en estudio.

“Manos a la obra”

¿Y qué decir de los impulsores de uno de los métodos de pintura que hoy son el dolor de cabeza de las paredes lisas? Manolo y Benito, los responsables del éxito del “gotelé” en España, explican el mejor contexto de las viviendas de finales del siglo XX y principios del XXI en nuestro país, gracias a la serie “Manos a la obra”, que posteriormente pasó a llamarse “Manolo y Benito Corporeision”. Los personajes residen una corrala castiza, donde se desarrollan casi todas las historias. Allí se encuentra el local de la empresa de albañilería de los protagonistas (ubicada en la ficticia Calle Lanzarote nº19) y el bar La Molleja. Pero en la nueva edición se observan cambios, ya que el propietario de los edificios fue comprando las casas de los vecinos expulsando a los inquilinos de rentas bajas.