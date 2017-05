El cambio de registro de Cristina Pedroche

Etiquetas

Las personas anónimas, esas personas que cambian las cosas con su trabajo diario, no suelen salir demasiado en la televisión de hoy. Así que La Sexta intenta poner remedio a este vacío con Desde Dentro, una serie documental que se mete en la trastienda de instituciones y empresas icónicas de nuestro país.

El Hospital La Paz, el hotel The Westin Palace, la compañía Iberia, El Celler De Can Roca, El Congreso de los Diputados o la propia Atresmedia son algunos de los espacios que retrata este formato de producción propia de La Sexta, que busca ofrecer una visión nunca vista del funcionamiento real de lugares tan emblemáticos y reconocibles para el espectador.

Lo hace poniendo el foco en divulgar el trabajo de los equipos humanos: los problemas a los que se enfrentan y las emociones que viven en su día a día. Sin invadir su espacio laboral, para que la situación que se retrata no pierda verdad. Cristina Pedroche cambia de registro para incorporarse a un espacio divulgativo como la narradora. "No hago de periodista, simplemente soy una ciudadana que va contando lo que ve", recalca. El formato busca que un reconocible personaje como Pedroche, con alto grado de empatía en el espectador (de la buena… y, no menos importante, de la mala), sirva de guía identificable.

Porque el superpoder de Pedroche es que nunca ha dejado de ser una chica de la calle que desprende cierto grado de identificación y aspiración por parte del público. Un aliciente para la audiencia pero también para la versatilidad de la propia comunicadora, que crece profesionalmente: "no me quiero poner límites, los límites ya vendrán. Sólo tengo 28 años, no llevo ni una década en la televisión y quiero seguir aprendiendo. Yo me quiero comer el mundo", lo comenta riéndose, aunque razón no le falta.

Y en este programa Pedroche reconoce que ha aprendido "a contar las cosas sin tener que buscar siempre el chiste fácil ni sacar la sonrisa al espectador. Aunque habrá algún guiño cuando el contenido lo propicie porque así es mi personalidad": Desde Dentro arranca esta noche, después de El Intermedio, con la edición dedicada al Hospital La Paz. En próximos capítulos, también Pedroche visitará El Celler De Can Roca. "Allí he estado un poco como espía", bromea.

Y es que su relación con el chef David Muñoz (de nombre artístico Dabiz) le ha involucrado hasta el fondo del universo de la hostelería. "Mi madre dice que la televisión ahora es el hobby", pues Pedroche está implicada en el día a día de los restaurantes de su pareja. Incluso llevando el control de las cuentas, “calculo que los costes no sean mayores que los ingresos”. No obstante, Cristina estudió administración. Sin duda, las tripas de Diverxo serían un buen reclamo para la segunda temporada de Desde Dentro. Aunque, bueno, en eso, ya se les ha adelantado otra cadena.