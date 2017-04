Los Simpson nacieron por casualidad en una sala de espera y ya tienen 30 años

Etiquetas

El 19 de abril de 2017 se cumplen 30 años del estreno del el cortometraje 'Good Night' en El Show de Tracey Ullman, el paso previo que dieron Los Simpson antes de convertirse en una de las series más longevas y seguidas de la historia de la televisión.

Parece que nada ha cambiado desde aquel día en que Matt Groening se inventó en una sala de espera a una familia de clase media muy ácida e irónica. Así nacieron 'Los Simpson', por casualidad. A Groening le pidieron que llevara a la televisión la tira cómica de un conejo y como no quería ceder los derechos del personaje se sacó de la chistera a Homer, Burt, Lisa y Maggie. Estos conocidísimos personajes llevan el nombre de miembros de la familia de su creador.

En el debut la familia Simpson apareció tal y como había sido dibujado en aquel arrebato de improvisacion. Nadie mejoró los trazos de unos dibujos que hoy en día son los más vistos de la cadena Fox. Su humor ácido pudo más que su trazo rústico.

En 1989 ya tenías su propia serie con capítulos de 30 minutos. 30 años después de nacer hasta se estudian en las universidades. Fox llegó a grabar un capítulo de una hora: 'El Gran Phatsby', donde se hacía un guiño a la novela de F. Scott Fitzgerald.

Además, 'Los Simpson' se están convirtiendo en el nuevo Nostradamus. Su serie inventaba historias que parecían locas, imposibles de darse en el mundo real que al final están empezando a convertirse en premonitorias.

Homer Simpson ya predijo la fórmula del Boson de Higgs, la victoria electoral de Trump y hasta que Lady Gaga volaría en una Superbowl. En los 90 se adelantaron a la llegada de las tabletas y los relojes inteligentes y la lesión de neymar en el mundial de brasil.

La referencia a Trump apareció por primera vez en un episodio llamado Bart To The Future hace 16 años y posteriormente volvió a aparecer en otro clip llamado Trumptastic Voyage. Dan Greaney, un escritor para los Simpsons confesó a The Hollywood Reporter que el chiste tenía un mensaje oscuro detrás de él. "Era una advertencia a América. Eso parecía la última parada lógica antes de tocar fondo. Fue lanzado porque teníamos la idea consciente de América y su visión se estaba volviendo un poco loca".

Más allá de predicciones, la última que ha levantado polémica es ver a Trump muerto, muchos han sido los personajes que han sido inmortalizados en algún capítulo de la famosa familia amarilla: deportistas, actores, políticos, empresarios, cantantes de rock... Elizabeth Taylor, el astronauta Buzz Aldrin o los cantantes Mick Jagger o Lenny Kravitz son algunos... (Ver fotogalería). También se ha escrito mucho del famoso pueblo de Springfield.

Durante sus años de historia 'Los Simpson' han ganado ya 31 premios Emmy y parece que tienen carrete para más. Su creador asegura que tiene ideas para llenar capítulos muchos años más y que si creemos que la famosa familia de Homer es rara, miremos nuestras vidas...