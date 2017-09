Dónde ver en España las series más premiadas en los Emmy 2017

Etiquetas

'The Handmaid's Tale', 'Veep', 'Big Little Lies' y 'The Night Of' se han coronado en la ceremonia de entrega de la 69 edición de los premios Emmy. Todas las emite en España HBO. La plataforma ha sido la más premiada este año con 10 galardones, que se suman a los 10 obtenidos la semana pasada en las categorías más técnicas. Netflix fue la gran perdedora de la noche al conseguir sólo dos de los galardones y no en categorías mayores. Hulu dio la sorpresa al convertirse en la primera plataforma de streaming que consigue el Emmy a la mejor serie dramática con 'The Handmaid's Tale'

La producción protagonizada por Elisabeth Moss se ve en España en HBO. La actriz ecibió el reconocimiento como mejor actriz de serie dramática y la serie fue distinguida como mejor drama del año.

Otro título que se ve en HBO, 'Veep', renovó su corona por sexto año consecutivo como mejor comedia. Julia Louis-Dreyfus, su protagonista, recogió su sexto Emmy consecutivo como mejor actriz de comedia por su Selina Meyer. Es todo un récord en la historia de los Emmys.

'Big Little Lies' mereció el galardón a mejor miniserie de drama, con premios individuales para Nicole Kidman, Laura Dern y Alexander Skarsgård, además de para su director, Jean-Marc Vallée. También se ve en HBO.

Palmarés

Mejor serie dramática: "The Handmaid's Tale" (HBO). En total la serie de Hulu se llevó 5 estatuillas (+3 Creative Arts), incluyendo mejor serie dramática, mejor actriz protagonista de drama (Elisabeth Moss), mejor guión de drama, mejor actriz secundaria de drama (Ann Dowd) y mejor dirección de drama.

Mejor serie de comedia: "Veep" (HBO). Sumó 2 estatuillas (+3 creativas), incluyendo mejor comedia y mejor actriz protagonista de comedia (Julia Louis-Dreyfus).

Mejor actor drama: Sterling K. Brown, "This is Us" (Fox)

Mejor actriz drama: Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale" (HBO)

Mejor actor comedia: Donald Glover, "Atlanta" (Fox)

Mejor actriz comedia: Julia Louis-Dreyfus, "Veep" (HBO)

Mejor actor de reparto drama: John Lithgow, "The Crown" (Netflix)

Mejor actriz de reparto drama: Ann Dowd, "The Handmaid's Tale" (HBO)

Mejor actor de reparto comedia: Alec Baldwin, "Saturday Night Live" (Movistar+)

Mejor actriz de reparto comedia: Kate McKinnon, "Saturday Night Live" (Movistar+)

Mejor mini serie: "Big Little Lies" (HBO). Sumó 5 estatuillas (+3 artísticos), incluyendo mejor miniserie, actriz protagonista de miniserie (Nicole Kidman), mejor actriz de reparto de miniserie (Laura Dern), mejor actor de reparto de miniserie (Alexander Skarsgård) y mejor director de miniserie (Jean-Marc Vallée).

Mejor actor mini serie o película: Riz Ahmed, "The Night Of" (HBO)

Mejor actriz mini serie o película: Nicole Kidman, "Big Little Lies" (HBO).

Mejor película de televisión: "San Junipero" (Netflix)