La audiencia está de vacaciones: 'El Tiempo' fue lo más visto del lunes

'El Tiempo', el 'Telediario 1' y los informativos de Telecinco de las 21:00 horas fueron los tres programas más vistos del pasado lunes. Le sigue 'Sálvame'. En los primeros puestos del ránking no hay ni rastro de los espacios que ocuparon el prime time: 'All you need is love', 'Super 8' o el estreno de 'Contigo al fin del mundo'. La audiencia se ha ido ya de vacaciones.

El pasado lunes fue el de menor audiencia en prime time desde el pasado septiembre (inicio de temporada) con solo 13,7 millones de espectadores frente al televisor de 21:30 a 00:30 horas. Le sigue el lunes 3 de julio. Probablemente el próximo lunes 17 de julio el panorama se presente aún más desierto.

Todas las cadenas están en pleno proceso de apostar por formatos nuevos e ir probando con alguna que otra serie... por si descubren un diamante en bruto. Por increíble que parezca, así llegó 'CSI' a ganarse un hueco en la noche de los lunes de Telecinco. Se estrenó en verano y Grissom y sus chicos engancharon.

Este año por ahora no tiene pinta de que aparezca ningún 'diamante Grissom'. En esta ocasión está siendo Antena 3 la que apuesta por títulos internacionales para rellenar los huecos del prime time que dejan programas de éxito y series 'Made in Spain' con millones de fieles espectadores. De las dos que se estrenaron por ahora sobrevive una. 'Almost Human' arrancó con menos de un 10% de share. Sigue en parrilla. 'Hora Punta' no ha pasado de la primera entrega.

Otro estreno de Antena 3 fue precisamente la noche del lunes: 'Contigo al fin del mundo'. Se quedó en el 9,8% de share. Todo apunta a que la cadena seguirá apostado por esta nueva vuelta de tuerca a los programas de buscar pareja. Su dato hizo que Telecinco superara a Antena 3 en la noche de los lunes. Aún así 'All you need is love' de Risto Mejide anotó un 13,1% de share.

Las novedades de Telecinco tampoco están para lanzar las campanas al vuelo. Apostó por Carlos Sobera en la noche de los viernes y su 'The Wall' sigue, pero ve como pierde adeptos. Empezó con un 17,3% de share y el pasado viernes anotó un 10,5%. El próximo viernes llega 'Me resbala' de Antena 3. Telecinco todavía tiene en el cajón 'Me lo dices o me lo cantas'... la batalla está servida.

En La 1 la llegada de 'La peluquería' ha corrido la misma suerte. Debutó con un discreto 8,5% de share y no sale de ahí. Fue criticada desde el primer momento.

En lo que llevamos del mes de julio, lo más visto siguen siendo los programas que ya se estrenaron con anterioridad. Encabeza el ránking la despedida de 'Allí Abajo' con 3,1 millones de espectadores. Le sigue 'Supervivientes' del pasado jueves con 2,7. En tercer lugar está un nuevo capítulo de 'Perdóname Señor' con 2,6.