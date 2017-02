Las mejores actuaciones de la historia de la Super Bowl

Etiquetas

Lady Gaga no ha defraudado. Coemnzó su actuación desde los más alto del NRG de Houston, hasta allí se subió para cantar el patriótico 'God Bless America'. Luego no dudó en lanzarse al vacío para seguir con el espectáculo.

Gaga cantó todos sus éxitos sin escatimar en tecnología, coreografía y espectáculo. Es más, hasta el momento ha sido la actuación más cara con un presupuesto de 10 millones de dólares, superando a los gastos de Coldplay (2016) y Katy Perry (2015).

Katy Perry (2015)

En 2015, Katy Perry nos dejó a todos, literalmente, con la boca abierta. Perry apareció de pie sobre el lomo de un enorme león mecánico con su tema 'Roar', con un vestido que imitaba al fuego y dominando al león. Sin descender la calidad de su presentación, el escenario cambió totalmente cuando apareció un enorme tablero de ajedrez con personas vestidas de caballos para iniciar el tema 'Dark Horse'.

Ese año, Perry estuvo acompañada por el rockero Lenny Kravitz. Con un vestido corto de colores rojo, blanco y amarillo, y rodeada de delfines y una playa, cantó 'California Girls'. Las siguientes dos canciones estuvo acompaña de Missy Elliot, con quien cantó 'Work it' y 'Lose control', vestida con una camiseta de fútbol americano con el número 49, para darle carácter a los temas de hip hop.

Pero los aficionados la aplaudieron aún más durante su tema final 'Baby, you are a firework', ataviada con un vestido plateado fue elevada a través de una plataforma móvil y mientras "volaba" alrededor del campo de juego, el University of Phoenix Stadium se llenó de fuegos artificiales.

Rolling Stones (2006)

De esta esta actuación han pasado 11 años y la tecnología ha mejorado mucho en esta última década. La legendaria banda de rock, con Mick Jagger al frente, desplegó toda su energía en el escenario en un show que comenzaron con 'Start me up' y que terminaron con 'Satisfaction'. Antes de interpretar este último tema Mick Jagger también hizo gala de su sentido del humor diciendo "ésta podría haber sonado en la primera Super Bowl".

U2 (2002)

La actuación de Bono y su grupo puso la piel de gallina a media mundo. Esta ha sido una de las actuaciones más emotivas de este evento deportivo ya que tuvo lugar unos meses después de los atentados del 11S.

Michael Jackson (1993)

Michael Jackson lo cambió todo. En 1993, cuando estaba en el mejor momento se su carrera fue el protagonista de la actuación de la Super Bowl. El cantante no necesitó de grandes efectos especiales, él en si mismo era el show y supo llenar el escenario como muy pocos lo han conseguido hasta ahora.

Aerosmith, Nsync, Britney Spears (2001)

Un conciertazo, así se podría definir la actuación de Aerosmith, Nsync y Britney Spears en 2001. En ese momento los tres grupos estaban en el mejor momento de su carrera. Improbable unión de artistas para la Super Bowl de 2001, con los bailes frenéticos de Nsync, multitud de certeros rasgeos guitarreros y un fin de fiesta con el clásico de Aerosmith cantado a dúo por Steven Tyler y Britney Spears, con rapeo aportado por Nelly y coros de la boWalk this wayy band. Y el escenario se queda pequeño con tanta gente, así es.

Janet Jackson & Justin Timberlake (2004)

Imposible olvidar esta actuación y no solo por la polémica del pecho de Janet Jackson. Esta ha sido la Super Bowl más sonada y la que más ríos de tinta hizo correr, por ese jugueteo entre Justin Timberlake y Janet Jackson que terminó con un pezón de más en pantalla, algo que alarmó a buena parte de los norteamericanos, tan predispuestos siempre ellos a escandalizarse por tonterías.

Madonna (2012)

Ambiciosa puesta en escena a mayor gloria de la protagonista, que para eso es la diva, y que en los 15 minutos de rigor repasa su trayectoria con éxitos como Vogue y Music, acompañada puntualmente por LMFAO y Ce Lo Green, así como por Nicki Minaj y M.I.A. Lo que viene siendo poderío pop.

Bruce Springsteen (2009)

Acostumbrado a conciertos de tres horas, imaginamos que resultó realmente titánico convencer a Springsteen de que sólo tenía 15 minutos y que ni se le pasara por la cabeza hacer bises. Milagrosamente, el infinito rockero se adaptó y regaló interpretaciones energéticamente concentradas de clásicos como Born to Run y Glory Days

Beyoncé (2013)

Derroche vocal, desparrame bailón y descorche sensual con Beyoncé hace un par de años en una celebración de altura. La realización televisiva demuestra que lo de menos es el público del estadio, y cabe fantasear con lo que Valerio Lazarov podría haber hecho con estos recursos a su disposición.

Bruno Mars y Red Hot Chili Peppers (2014)

El mini concierto de Bruno Mars y Red Hot Chili Peppers montó una gran polvareda el pasado año, debido a un playback confesado por el bajista Flea y que dejó decepcionados a muchos de sus seguidores. Pero tampoco hay que rasgarse las vestiduras, así es el mundo del espectáculo cuando todo está milimetrado.